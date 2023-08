Spitzentennis beim TC Oberkochen

Zum 29. Mal organisiert der Tennisclub Oberkochen die Premium Tour des Deutschen Tennisbunds.

„Wir erwarten die Creme de la Creme der bundesweiten Tennis–Elite“, übt sich Sportdirektor Hubert Wunderle schon mal in Vorfreude. In der Tat ist die Entwicklung des Kocher–Cup aus kleinen Anfängen heraus hin zur regionalen, überregionalen und bundesweiten Bedeutung eine Erfolgsgeschichte. Ein Dauerbrenner quasi, der Jahr für Jahr eine enorme Vorbereitungszeit und ehrenamtliche Arbeit erfordert. Wunderle, seit 1989 Sportwart beim TCO, geht als „Fuhrmann“ vorneweg, unterstützt von einem eingeschworenen Team, das sich auf Organisation und Durchführung bestens versteht. Wie in den Jahren zuvor steht ein Gesamtpreisgeld von 12.000 Euro auf der Agenda. Der Sieger des FILA–Cup darf sich auf eine Prämie in Höhe von 3500 Euro freuen, der Finalist streicht 2100 Euro ein.

Von Donnerstag bis Sonntag, steht auf den Plätzen der TCO–Anlage neben dem Carl–Zeiss–Stadion Tennissport vom Feinsten ins Haus. Zugelassen und gesetzt wird bei dieser Herren–Einzel–Konkurrenz nach der aktuellsten Deutschen Rangliste mit einer 32–er Qualifikation und einem 32er–Hauptfeld. Auftakt ist am Donnerstag ab 10 Uhr mit der Qualifikation und am Freitag ab 10 Uhr kommt das Hauptfeld mit der ersten Runde und dem Achtelfinale zur Austragung. Tags darauf, ebenfalls ab 10 Uhr, werden die Viertel– und Halbfinal–Begegnungen ausgespielt. Der große Tag des Finales beginnt am Sonntag, ab 11 Uhr mit einem Weißwurst–Frühstück, mit musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Oberkochen. Ab 14 Uhr stehen sich die beiden Finalisten gegenüber.

Die Zuschauer dürfen sich auf Top–Tennis freuen. Immer wieder liest man von Tennis–Cracks, die weit ins internationale Spitzenfeld aufgerückt sind und vor nicht allzu langer Zeit auch in Oberkochen gespielt haben.