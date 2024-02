SPD: Mit Zuversicht ins Wahljahr

Sachlich, zuversichtlich und mit viel Humor, so könnte man den „verschobenen“ Aschermittwoch des SPD-Kreisverbands im gut gefüllten Mühlensaal in Oberkochen umschreiben. „Verschoben“ deshalb, weil ja eigentlich „Ascherfreitag“ war, wenn man so sagen darf. Die Bandbreite der Redner war groß - vom 22-jährigen Oberkochener Ortsvereinsvorsitzenden Julius Seibert bis hin zu Gastredner Dr. Karamba Diaby, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt, Stimmenkönig seines Bundeslands mit Direktmandat.

Diaby sorgt dann auch für den humorigen Teil, ließ er doch zum Schluss die gut 100 Besucherinnen und Besucher das Lied anstimmen, das mit seinem Vornamen beginnt, Heinos „Karamba, Karacho, ein Whisky“, obwohl er, wie er eingangs gestand, kein Fan von Fasching ist. 1985 war er als Student in die damalige DDR gekommen und weiß, dass „wir jetzt in nicht ganz einfachen Zeiten“ leben: „Keine Regierung seit 1945 war mit solchen sich überlappenden Krisen konfrontiert.“

Und auch für ihn selbst sind es schwierige Zeiten als POC, also „People of Color“, in einem Bundesland im Osten Deutschlands. Leni Breymaier nahm sich im Grußwort vorab viel Zeit, um auf diese Situation einzugehen: „Ich werde ja auch manchmal angefeindet“, sagte sie, „aber was du dir anhören musst, vor, während und nach deinen Reden im Bundestag, das ist unglaublich. Respekt!“

Und den verdiente sich Diaby auch in Oberkochen. „Es gibt doch auch vieles, was Hoffnung macht“, erklärte er, „zum Beispiel die Bereitschaft der Menschen, sich für die Demokratie zu enagieren“, sagte er mit Blick auch die Demo gegen Rechts in seiner Heimatstadt Halle mit 16.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und: „Wir haben auch 2024 allen Grund, zuversichtlich zu sein.“ Der 62-jährige gebürtige Senegalese brach eine Lanze für die Demokratie, für Minderheiten und soziale Gerechtigkeit und für Deutschland. denn: „Dieses Land ist zu schön, um es Demokratiefeinden zu überlassen.“ Politiker hätten die Pflicht, dieses Land fit zu machen für die Zukunft, Kindern aller Schichten gute Bildungschancen zu bieten, das Land lebenswert zu gestalten für alle, die sich dauerhaft für den Zusammenhalt und das Miteinander einsetzen.

Ähnlich hatte es zum Auftakt auch der Oberkochener Ortsvereinsvorsitzende Julius Siebert, 40 Jahre jünger als Diaby, formuliert: „Dieses Land hat zwar viele Probleme - von A wie Antisemitismus bis Z wie Zinssätze -, aber dieser Staat ist das beste Deutschland, in dem je Menschen gelebt haben.“ Und er wünschte sich, dass dies auch noch so sein werde, wenn er so alt wie das Grundgesetz ist, nämlich 75: „Ich kämpfe mit jeder Zelle für jede Zeile des Grundgesetzes“, für ein freies und selbstbestimmtes Leben, in dem man keine Minderheiten aus dem Land kicken dürfe.

Selbstkritisches kam von Leni Breymaier: „Klar, Scholz braucht Besserung in den Abteilung Marketing und Vertrieb“, aber man müsse denen die Rote Karte zeigen, die die Demokratie mit den Mitteln der Demokratie kaputtmachen wollen.

Den Abschluss der Rednerliste machte Petra Pachner, stellvertretende Vorsitzende des SPD-Kreisverbands. Heinos „Karamaba , Karacho“ war eben erst verklungen, da sagte sie: „Diesen Humor brauchen wir - bei allen ersten Themen, die die Politik gerade bestimmen.“ Bevor sie dem Gast eine Spende für die Amadeo-Antonio-Stiftung überreichte, schob sie noch nach: „Deshalb bewundern wir, wie du dich den Demokratiefeinden entgegenstellst.“

Nicht mit „Karamba, Karacho“, aber mit eingängigen Jazz- und Latinrhythmen hatten zvor Thilo Schimmele an der Gitarre und Volker Held am Kontrabass für einen passenden Rahmen des „Ascherfreitags“ im Oberkochener Mühlensaal gesorgt.