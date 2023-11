Pfarrer Andreas Macho, der zur Zeit krank geschrieben ist, verlässt die Seelsorgeeinheit Härtsfeld/Kochertal mit den katholischen Kirchengemeinden Unterkochen, Ebnat, Waldhausen und Oberkochen und wirkt künftig als Pfarrvikar in Ravensburg. Diese Nachricht hat große Betroffenheit ausgelöst, denn damit geht der leitende Pfarrer kurz nach der Verabschiedung von Pfarrvikar Pater Albert Kannaen. Pfarrer Beschi war bei dieser Gelegenheit als Aushilfe angekündigt, um die Seelsorge aufrecht zu erhalten. Nunmehr hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart mitgeteilt, der indische Geistliche sei bis auf Weiteres als Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit tätig.

Beschi N. Jeyara, der selbst mit Pfarrer Beschi angesprochen werden will, wurde nach eigenen Angaben am 4. November 1981 in einfachen Verhältnissen und in einer Reisbauerngegend in Chinthamani in Tamil Nadu geboren. Die Priesterweihe empfing er im Mai 2009 in der Diözese Thoothukudi, die im tiefen Süden an der Westküste in Indien liegt. Dort ist die Mehrzahl der Einwohner katholisch. Von seinem Heimatbischof wurde er 2014 nach Deutschland geschickt und hat 2017 in Tübingen promoviert. Seine Doktorarbeit im Fach Bibeldidaktik hat er unter dem Thema „Interkulturelle Bibeldidaktik zu den Gleichnissen und Wundern Jesu“ abgeschlossen. Außerdem ist er Autor zweier Bücher in seiner Muttersprache Tamil. Ausgleich findet er nach eigenen Angaben in der Musik und beim Lesen und Schreiben sowie in langen Spaziergängen. Über sich selbst sagt er: „Ich bin weltoffen und interessiere mich für die Menschen.“ Der Geistliche wohnt im Pfarrhaus in Ebnat.

Wie es aus Sicht der Diözese Rottenburg-Stuttgart nun in der Seelsorgeeinheit weitergeht, hat Pressesprecher Gregor Moser aus Rottenburg auf Anfrage per Mail so beschrieben: „Pfarrer Andreas Macho wurde aufgrund seiner Bewerbung die Stelle als Pfarrvikar in Ravensburg übertragen, die er im Frühjahr 2024 antreten wird. Der priesterliche Dienst in der Seelsorgeeinheit ist durch den Pfarrvikar abgesichert, der schon dorthin umgezogen ist.“ Die Administration der anstehenden Vakanz werde mit dem Dekanat abgestimmt. Für die Ausschreibung der Pfarrstelle im Januar müsse die Seelsorgeeinheit einen Situationsbericht erstellen, der möglichen Interessenten an die Hand gegeben werde zur Vorbereitung von Interessentengesprächen vor Ort.

Die offizielle Verabschiedung von Pfarrer Andreas Macho ist am Sonntag, 14. Januar, mit einem Gottesdienst um 17 Uhr in Oberkochen. Wann wieder ein leitender Pfarrer in die Seelsorgeeinheit kommt, muss demnach als vollkommen offen gelten. In der Diözese gibt es 30 Seelsorgeeinheiten, die momentan keinen leitenden Pfarrer haben, hieß es bei der Verabschiedung von Pater Albert Kannaen. Der für 2. Dezember erwartete Rücktritt von Bischof Gebhard Fürst wird die mögliche Neubesetzung auch in der Seelsorgeeinheit Härtsfeld/Kochertal weiter verzögern, denn Entscheidungen für die Besetzung von Pfarrstellen darf der dann zu ernennende Diözesanadministrator nicht treffen. Dies ist dem neuen Bischof vorbehalten. Wann der vom Papst ernannt wird, ist ebenfalls offen.