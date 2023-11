Pfarrer Andreas Macho geht nach Ravensburg

Bischof Gebhard Fürst hat Andreas Macho auf dessen Bewerbung hin zum Pfarrvikar in Ravensburg-Mitte im Dekanat Allgäu-Oberschwaben ernannt. Zur Seelsorgeeinheit gehören die Kirchengemeinden Liebfrauen, Christus König, Sankt Christina und Sankt Jodok sowie die kroatische und die polnische Gemeinde. Er folgt in dieser Funktion auf Pfarrer Steffen Giehrl, den die Gemeinden Ende September verabschiedeten. Macho war bislang Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Härtsfeld/Kochertal im Dekanat Ostalb.

1966 in Göppingen geboren, sammelte Macho nach dem Theologiestudium praktische seelsorgerische Erfahrungen als Diakon in Riedlingen und Neufra. Bischof Walter Kasper weihte ihn im Juli 1996 in der Basilika Ulm-Wiblingen zum Priester. Es folgten Vikarsjahre in Mulfingen im Dekanat Hohenlohe und in den Tübinger Pfarreien Sankt Johannes Evangelist und Sankt Aegidius in Hirschau.

Von September 2000 an als Pastoraler Mitarbeiter mit dem Titel Pfarrer und ab März 2003 als investierter Pfarrer war Macho in der Seelsorgeeinheit Argental im Dekanat Friedrichshafen tätig, bevor er 2009 in der Seelsorgeeinheit Härtsfeld/Kochertal die Pfarreien Oberkochen, Ebnat und Waldhausen und 2019 nach der Pensionierung von Pfarrer Hermann Knoblauch auch Unterkochen übernahm.

Mit dem Wechsel nach Ravensburg gibt Pfarrer Macho die Leitungsverantwortung für die vier Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Härtsfeld/Kochertal ab und kann sich künftig auf die seelsorgerliche Tätigkeit eines Priesters konzentrieren. „Dieser Schritt kommt für viele bestimmt überraschend, ist jedoch für mich und meine Gesundheit notwendig, um auch künftig segensreich als Priester wirken zu können.“

Ab 15. November wird Dr. Beschi Durai ‐ wie bereits angekündigt ‐ die Seelsorgeeinheit Härtsfeld/Kochertal als Priester begleiten.