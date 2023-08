Die ungarische Partnerstadt Mátészalka hat Oberkochens Bürgermeister Peter Traub die Ehrenbürgerschaft verliehen. Die feierliche Zeremonie fand am ungarischen Nationalfeiertag, dem Sankt Stephanstag, am 20. August in Ungarn statt.

In seiner Laudatio hob der Bürgermeister der Stadt Mátészalka, Peter Hanusi, die Verdienste seines Oberkochener Amtskollegen hervor. Er nannte zum einen die Städtepartnerschaft selbst, die nicht nur auf dem Papier stehe, sondern im Sinne der Völkerverständigung und der Freundschaft wirklich gelebt werde. Zum anderen nannte er die enge Verbindung Oberkochens und seines Bürgermeisters zur deutschen Minderheit der Szatmár–Schwaben, die immer wieder auf vielfältige Weise unterstützt werde.

Als wichtigen Grund für die Verleihung der Ehrenbürgerschaft hob Hanusi vor allem die schnelle Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung des Flüchtlingsproblems nach Ausbruch des Ukraine–Kriegs im Februar 2022 hervor. Mátészalka befindet sich nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und war unmittelbar nach Kriegsausbruch grenznahe Auffangstation für Tausende von Kriegsflüchtlingen. Hier sei es vor allem Traub gewesen, der nachgefragt habe, wo man helfen könne. Dies sei wahre Freundschaft und Menschlichkeit, so Hanusi wörtlich.

Oberkochens Bürgermeister gestand in seiner Dankesrede, dass die Städtepartnerschaft zwischen Mátészalka und Oberkochen eine persönliche Herzensangelegenheit für ihn sei. Zum einen habe er persönliche Wurzeln in Ungarn, zum anderen verbinde die beiden Städte eine gemeinsame ungarisch–deutsche Geschichte, nämlich die Besiedlung des Gebiets Szatmár, wohin im 18. Jahrhundert zahlreiche Schwaben auswanderten. Noch immer gibt es dort eine deutsche Minderheit, für die Oberkochen nun in gewissem Sinn als Partner und Beistand fungiere.