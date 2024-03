Millionenauftrag für Hensoldt-Standort Oberkochen: Der Sensorlösungs-Anbieter hat sein RundumsichtSystem „Setas“ (See Through Armour System) an KNDS in Deutschland verkauft. Der Auftrag umfasst 54 Einheiten. Der Auftragswert liegt im zweistelligen Millionenbereich. „Setas“ wird bei KNDS in das selbstfahrende Artilleriegeschütz RCH 155 integriert.

„Setas“ ist laut einer Hensoldt-Pressemitteilung ein hochleistungsfähiges Tag- und Nacht-Beobachtungssystem für gepanzerte Fahrzeuge aller Art. Das hochauflösende elektro-optische Sichtsystem gibt jedem Besatzungsmitglied die Möglichkeit, aus dem Fahrzeuginneren heraus die volle visuelle Situationswahrnehmung 360 Grad um das Fahrzeug herum zu erhalten. Bedrohungen können innerhalb ihres Aktionsradius frühzeitig und zuverlässig identifiziert und klassifiziert werden. Das modulare System umfasst zwei leistungsstarke Sensorsysteme: hochauflösende Farb-Tageslichtkameras und ungekühlte Wärmebildkameras.

Tanya Altmann, Bereichsleiterin Optronics & Land Solutions bei Hensoldt: „Seine volle Leistungsfähigkeit bringt das System zur Wirkung, wenn es mit dem Fahrzeugnetzwerk und dem ,Battle Management System’ verbunden wird und den Besatzungsmitgliedern mittels KI-gestützter Sensorfusion eine bestmögliche Informationshoheit bietet.“

Die Beobachtungsmöglichkeiten von „Setaa“ können in einem weiteren Konfigurationsschritt durch integrierte automatische Bildverarbeitungsfunktionen wie „Moving Target Indication“ (MTI), Objektverfolgung und weiteren Modi verbessert werden. Dank seiner Modularität und offenen Schnittstellenarchitektur (NGVA-konform) lässt sich dieses Beobachtungssystem problemlos in jedes neue oder bestehende Fahrzeug integrieren. Mit einem am Helm montierten Display kann ein Besatzungsmitglied im Inneren des Fahrzeugs praktisch durch die Panzerung hindurchsehen.