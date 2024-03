Mario Biondi rockt die Carl-Zeiss-Kulturkantine

Zum Auftakt des finalen Wochenendes der Oberkochener Jazz Lights haben Mario Biondi und seine Band am Freitagabend die voll besetzte Carl-Zeiss-Kulturkantine gerockt.

Die sonore Stimme aus Sizilien

Der aus Sizilien stammende Soulsänger mit der markanten, rauchigen, aber auch sanften Stimme spannte dabei nicht nur einen weiten Bogen vom Broadway - Swing über Rhythm-and-Blues bis hin zu Soul und Funk, sondern er versetzte die Besucher mit tanzbaren Rhythmen und romantischen Songs zum Träumen auch in einen Flow, in eine stimmungsvolle Leichtigkeit, nach der man sich gerade in diesen Zeiten sehnt. Im grauen Anzug mit offenem weißem Hemd tänzelt er auf die Bühne und beginnt mit dieser bemerkenswerten, emotionalen, sonoren Stimme musikalische Geschichten zu erzählen.

Geschichten von Liebe und Leidenschaft

Geschichten von Liebe und Leidenschaft, Glück und Verzweiflung, Sehnsucht und Hoffnung in Songs wie etwa „Shine on“, „This is what you are“ oder „Smooth operator“. Und wenn er dann, zumeist am Schluss der Songs, verführerisch summend hinabsteigt bis ans Ende der vokalen Tonleiter, kann man nicht ausschließen, dass sich Puls und Herzschlag so mancher Zuhörerin ein wenig beschleunigt haben. Vermuten wir mal. Bei einem Senore mit einer solch dominierenden Bühnenpräsenz wie die von Mario Biondi, besteht immer auch die Gefahr, dass man die Band hinter ihm glatt übersieht und überhört.

In diesem Fall allerdings nicht. Im Gegenteil. David Florio, Querflöte, Gitarre und Percussion, die „Prinzessin“ Arabella Rustico am Bass, Massimo Greco am Piano, Fabiano Petrullo am Tenorsaxofon, Fabio Buonarota, Trompete und Flügelhorn und Enrico Santangelo an den Drum sind dem Maestro vorne am Mikrofon nicht nur zuverlässige musikalische Begleiter auf Augenhöhe, sie setzen auch eigene virtuose Akzente. Vor allem der Trompeter und der Saxofonist mischen das musikalische Geschehen auf der Bühne mit kreativen Improvisationen immer wieder kräftig auf und verdienen sich den Szenenbeifall des Publikums ebenso wie Enrico Santangelo mit seinem Drumsolo. Arabella Rustico und Massimo Greco präsentieren sich nicht nur als versierte Bassistin und quirliger Pianist, sondern auch als talentierte Sängerin und Sänger, sodass sich Mario Biondi auch mal eine kurze Verschnaufpause gönnen kann.

Nach gut eineinhalb Stunden ist Schluss

Nach gut eineinhalb Stunden, als mancher in der Carl-Zeiss-Kulturkantine noch rätselte, ob es denn jetzt eine Pause gäbe, war das Finale des rasanten und kompakten Auftritts von Biondi und Band erreicht, nach dem Motto: Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Standing Ovations und „Grazie mille Mario Biondi“!