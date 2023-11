In der Lagerhalle einer Firma in der Leitzstraße ist es am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr zu einem Kabelbrand an einer Arbeitsmaschine gekommen. Angestellte der Firma konnten das Feuer rasch löschen. Sicherheitshalber rückte dennoch die Freiwillige Feuerwehr Oberkochen mit 35 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an. Laut Angaben der Angestellten war die Maschine seit dem Mittag nicht mehr in Betrieb. Weshalb es zu dem Kabelbrand kam, konnte letztlich nicht geklärt werden.