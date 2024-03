JazzLights starten mit guter Laune

Die JazzLights Oberkochen sind am Sonntagvormittag in der Jazz-Kantine der Firma Leitz, dem Veranstalter des Jazz-Festivals, mit einem Frühschoppen gestartet. Zuvor hat am Samstagnachmittag schon der Gitarrenworkshop mit dem Heidenheimer Gitarristen Siggi Schwarz auf dem Programm gestanden.

Im intimen, aber auch inspirierenden Ambiente der historischen kleinen Leitz-Kantine mit ihren Gewölbestrukturen jazzten „Markus Ehrlichs Flexible Eingreiftruppe“ und präsentierten als „Special Guest“ die dänische Sängerin Mette Nadja Hansen.

Man saß als Zuhörer quasi Auge in Auge mit der Band und der Sängerin

Die Besucherinnen und Besucher genossen dabei die Vorzüge der überschaubaren Location. Man saß als Zuhörer quasi Auge in Auge mit der Band und der Sängerin. Bandleader Markus Ehrlich aus Berlin hatte das akustische technische Equipment perfekt an die räumlichen Verhältnisse angepasst, sodass einem vergnüglichen, jazzigen Sonntagvormittag - der in diesem Fall bis gegen 14 Uhr dauerte - nichts entgegenstand.

Saxofonist Ehrlich ist mit wechselnden Projekten und ebenso wechselnden Besetzungen seit Jahren auf den Bühnen des Jazz-Kosmos unterwegs. In Oberkochen präsentierte er sein aktuelles Programm „Tight lines“ und hatte dazu den Pianisten Johannes von Ballestrem, Max Leiß am Kontrabass und den Drummer Julian Fau mitgebracht - allesamt aus Berlin, außer dem Mann am Schlagzeug, der ist aus Nürnberg.

Für das vokale, jazzige Sahnehäubchen sorgte die dänische Jazzsängerin Mette Nadja Hansen. Mit ihrer frischen, zuweilen auch leidenschaftlichen Stimme - wobei in den eher romantischen Songs wie etwa in dem Slow „I Wish, I Knew…“ immer auch ein Hauch von leiser Melancholie mitschwang - präsentierte sie zusammen mit dem gut aufgelegten Quartett einen lockeren musikalischen Frühschoppen mit Gute-Laune-Jazz.

Sowohl in eigenen Kompositionen als auch in diversen Standards überzeugten die Männer an Tenorsaxofon, Piano, Zupfbass und Drums immer wieder mit gepflegten, kreativen und virtuosen Soli. Drummer und Bassist hielten darüber hinaus die flexible musikalische Eingreiftruppe mit temperamentvoll groovendem Rhythmus flott in Schwung, sodass sowohl die Band auf der Bühne als auch die Zuhörerinnen und Zuhörer gemeinsam gute Laune und viel Spaß hatten.