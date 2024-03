JazzLights gehen in die heiße Phase

Mit dem Konzert der Trompeterin Luzie Micha und dem Eberhard Budziat Quintett am Donnerstag auf Schloss Kapfenburg sind die 34. JazzLights in die heiße Schlussphase gestartet. Heute Abend steht Mario Biondi auf der Bühne der Carl-Zeiss-Kul-turkantine, morgen Abend ist dann Weltstar Ute Lemper dran.

Seit 1991 richtet die Firma Leitz Oberkochen ihr Festival JazzLights aus. Aber so bunt gemischt wie diesmal war das Programm selten. Höhepunkt der diesjährigen Ausgabe: Superstar Ute Lemper. Am Samstag. 16. März, um 19 Uhr wird die in Deutschland geborene und in New York lebende Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin mit ihrem Programm „Time Traveler“ in der Carl-Zeiss-Kulturkantine gastieren.

Motto: "Weltstars, Könner und Talente"

„Wir haben das Programm unter dîe Überschrift ,Weltstars, Könner und Talente’ gestellt“, fasst Jürgen Köppel, Sprecher der Leitz-Geschäftsführung, zusammen. Die Festivalmacher nehmen den Begriff Jazz keineswegs puristisch: „Wir bieten Jazz und alle artverwandten Spielarten“, verspricht Köppel, schließlich wolle man so auch junge Menschen an den Jazz heranführen. Cornelia Brucklacher, Gesellschafterin von Leitz und der Brucklacher-Gruppe, fügt an: „Das Festival zwei Wochen vor Ostern ist eine schöne Tradition, die ich gerne von meinen Eltern übernommen habe. Jährlich bieten wir damit ein kulturelles Mehr für die Region.“ Dabei blicken die Macherinnen und Macher schon mit wachem Auge nach vorne. Denn 2026, da feiert die Firma ihr 150-jähriges Bestehen, und das soll sich auch bei den JazzLights niederschlagen: „Wir wollen dann noch einen draufsetzen!“, versprechen Brucklacher und Köppel. Nun folgt das Finale der Stars in der Carl-Zeiss-Kulturkantine. Zunächst Mario Biondi am Freitag, 15. März, um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr). Der italienische Sänger mit der „Reibeisenstimme mit Samt obendrauf“, so Köppel, ist ein „King of Coolness“. Er wird in Oberkochen sein 2023-Album „Crooning Undercover“ im Gepäck haben.#

Mario Bionbi: Star auf Italien

Mario Biondi, der gefeierte italienische Soul- und Jazz-Sänger, ist einer der Hauptacts der JazzLights. Mit seiner unverkennbaren, tiefen und sonoren Stimme wird Mario Biondi in diesem Jahr das Publikum des JazzLights-Festivals in Oberkochen begeistern. Bekannt für seinen souligen Stil und seine kraftvolle Bühnenpräsenz, ist Biondi ein seit Jahren international anerkannter Künstler, der sich durch sein Debütalbum „Handful of Soul“ und Hits wie „This Is What You Are“ einen festen Platz in der Musikszene erobert hat.

Mit seinem aktuellen Album „Crooning Undercover“, das im Spätsommer 2023 veröffentlicht wurde, kommt Biondi nun nach Oberkochen. Es enthält Hommagen an große Namen der Musik und des „Croonings“, wie Burt Bacharach, Bill Withers, Julie Andrews, King Pleasure, Freddy Cole und Al Jarreau.

Biondi hat seit dem Start seiner Karriere als Solo-Künstler im Jahr 2006 eine bemerkenswerte Karriere in der Musikbranche zurückgelegt und ist für seine charakteristische, kraftvolle Stimme und sein außergewöhnliches Repertoire an Soul- und Jazzmusik bekannt. Der einfühlsame und trotzdem moderne Stil des italienischen Ausnahme-Künstlers verspricht einen musikalischen Abend der Extraklasse.

Trommelwirbel fürs Finale mit Ute Lemper

Trommelwirbel fürs Finale: Ute Lemper bringt am Samstag, 16. März, um 19 Uhr „fame and glamour“ in die Carl-Zeiss-Kulturkantine. Das verspricht Jürgen Köppel: „Sie reist extra aus New York an.“ Sie bietet dem Oberkochener Publikum ihre „musikalische Autobiographie“, sagt Köppel, „eine Reise durch 40 Jahre Bühnenleben.“ Kein Wunder: „Time Traveler“ heißt ihr jüngstes von über 20 Alben.

Infos und Karten: www.jazzlights.de

