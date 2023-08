Jannik Maute feiert in Oberkochen den Turniersieg

Vier Tage lang Tennis der Extraklasse bekamen die Zuschauer beim 29. Kocher–Cup zu sehen. Ausgerichtet wurde das Preisgeldturnier des Deutschen Tennisbundes (DTB) vom TC Oberkochen. Den Turniersieg schnappte sich dabei der ungesetzte Jannik Maute. In einem einseitigen Finale gewann er mit 6:2 und 6:2 gegen Thomas Jan Dafcik.

Großer Sieg für Maute im Viertelfinale

Insgesamt 24 Spieler waren für die erste Hauptrunde gesetzt, acht weiteren gelang der Sprung über die Qualifikation. Somit war am Freitag alles angerichtet für das 32er–Feld. Auf insgesamt acht Plätzen wurde auf der Anlage des TC Oberkochen gespielt. Der spätere Turniersieger Jannik Maute (TC Weißenhof) setzte sich klar mit 6:1 und 6:1 gegen Michael Weindl (TC Ismaning) durch. In der Runde der letzten 16 bekam es Maute mit Yannick Wunderlich (TC Rot–Blau Regensburg) zu tun. Der an Nummer sieben gesetzte Spieler war gegen Maute chancenlos. 4:6 und 1:6 stand es am Ende aus Sicht von Wunderlich. Einen großen Sieg feierte Maute im Viertelfinale. Gegen die Nummer zwei Yvo Panak (MMB SG Manching) siegte er mit 6:0 und 6:3. Kurzen Prozess machte Maute auch im Halbfinale. Beim 6:3 und 6:2 hatte Dean Thurner (TC Friedberg) keine Chance. Es war dabei das Duell der Ungesetzten. Bei seiner ersten Teilnahme in Oberkochen überhaupt, erreichte Maute somit gleich das Finale.Im anderen Halbfinale trafen Lukas Maskow (TC Grün–Weiß Nikolassee/Nummer sechs) und Thomas Jan Dafcik (TC Ismaning/Nummer vier) aufeinander. Den ersten Satz, der lange recht ausgeglichen war, holte sich Dafcik mit 6:4. Im zweiten Satz musste Maskow dann beim Stande von 0:2 aufgeben. Somit lautete das Finale Maute gegen Dafcik. Am Sonntag war alles angerichtet für das große Finale. Bevor dieses losging, konnten sich die vielen Zuschauer aber erstmal beim Weißwurstfrühstuck stärken. Musikalisch umrahmt wurde dieses vom Musikverein Oberkochen.

Klare Angelegenheit im Finale

Am Nachmittag, bei großer Hitze, stand das allesentscheidende letzte Spiel des 29. Kocher–Cups an. Dem Sieger winkte ein stattliches Preisgeld von rund 3500 Euro. In Durchgang eins führte Maute schnell mit 5:0, Dafcik konnte zwar noch auf 2:5 verkürzen. Doch für mehr als diese zwei Spiele sollte es im ersten Durchgang nicht reichen. Maute setzte sich mit 6:2 durch. Auch im zweiten Satz war der 19–jährige Maute gegen seinen zehn Jahre älteren Gegner überlegen. Erneut hieß es 6:2 für Maute. „Es war das erste Mal, dass ich hier gespielt habe. Dass ich das Turnier dann direkt gewinne, ist natürlich sehr cool.“ Ein großes Lob sprach er den Organisatoren aus — aber auch den vielen Zuschauern: „Dass so viele gekommen sind, ist klasse. Ihr seid mir alle wirklich sympathisch“, so der Turniersieger. Für Thomas Jan Dafcik war es eine ereignisreiche Woche. Erst zwei Tage vor dem Turnierstart beendete er seinen Master. „Entsprechend hatte ich natürlich nicht so viel trainiert. Mit Steinen, die mir vom Herzen gefallen sind, bin ich nach Oberkochen gefahren. Im Finale war Jannik dann einfach zu gut. Er hat kaum Fehler gemacht — und ich habe gegen seine Vor– und Rückhand keine Mittel gefunden. Er hat auch in der Höhe verdient gewonnen und im gesamten Turnier überragend gespielt.“

Für das kommende Jahr hat Dafcik bereits seine Zusage gegeben. Turnierdirektor Hubert Wunderle war mit den vier Tagen sehr zufrieden: „Es war ein gutes Turnier, mit vielen tollen Spielen und einer guten Zuschauerfrequenz.“

Rudi Koller, Vorsitzender des TC Oberkochen, ergänzte: „Wir wünschen uns für dieses Turnier natürlich immer bestes Wetter. Das hatten wir von Freitag bis Sonntag auch. Der Spielbetrieb konnte reibungslos durchgeführt werden, allerdings bei großer Hitze. Wenn alle bei der Stange bleiben, dann sind wir glücklich, dass wir kommendes Jahr den 30. Kocher–Cup durchführen können.“ Auch bei der 30. Auflage wird es dann wieder ein 32 Teilnehmer großes Feld in der Hauptrunde geben.

Die Ergebnisse ab dem Viertelfinale: Ambarzumjan (TC Aschheim/5) - Maskow (TC Nikolassee/6) 5:7, 1:6; Dafcik (TC Ismaning/4) - N. Thurner (TC Friedberg/8) 6:4, 6:1; Gaissert (TC Bad Schussenried) - D. Thurner (TC Friedberg/WC) 6:3, 3:6, 2:6; Maute (TC Weissenhof) - Panak (SG/Manching/2) 6:0, 6:3