In Oberkochen gibt es nun ein viertes Kinderhaus

Das Kinderhaus Einstein in Oberkochen wurde am Dienstag im feierlichen Rahmen eingeweiht. Verwirklicht wurde das Kinderhaus von der Stadt Oberkochen und Zeiss. Künftig wird es 90 weitere Ganztagsbetreuungsplätze für Kinder bis sechs Jahren geben. Das Kinderhaus bietet drei Kleinkindergruppen im Krippenbereich für die Altersgruppe null bis drei Jahren und drei Gruppen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren.

Musikalische Eröffnung von den Kindern des Kinderhauses Gutenbach

Musikalisch eröffnet wurde der stimmungsvolle Nachmittag von Kindern des Kinderhauses Gutenbach. Oberkochens Bürgermeister Peter Traub betonte in seinem Grußwort, dass in Oberkochen nun das vierte Kinderhaus verwirklicht wurde. „In Oberkochen haben wir genauso viele pädagogische Fachkräfte, wie in Aalen. Dort gibt es aber zehnmal so viele Einwohner. Das ist aber natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass wir einige größere Großunternehmen vor Ort haben. Die Leute sind froh, wenn sie Familie und Beruf miteinander vereinbaren können“, berichtet Bürgermeister Peter Traub. Für das Kinderhaus Einstein habe man laut Traub trotz Fachkräftemangel keinerlei Schwierigkeiten gehabt, Fachkräfte zu finden. „Das Team besteht dabei nur aus Mitarbeiterinnen“, so Traub. Der Bürgermeister erklärte, dass sich die Stadt Oberkochen und Zeiss jeweils zur Hälfte an den Investitionskosten und später auch den Betriebskosten beteiligt. „Wir freuen uns mit Zeiss einen starken Partner an unserer Seite zu haben, der sich um die Belange der Stadt Oberkochen kümmert.“

Dr. Karl Lamprecht betont die starke Kooperation zwischen Zeiss und der Stadt Oberkochen

Auch Dr. Karl Lamprecht, Vorstandsvorsitzender von Zeiss, betonte die starke Kooperation zwischen Zeiss und der Stadt. „Das Kinderhaus steht für unser gemeinsames Engagement, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Oberkochen zu fördern.“ Es folgten weitere Grußworte von Landtagsabgeordneten Winfried Mack und Wolfgang Knöpfle, Geschäftsführer der Firma Weizenäcker. Gesegnet wurde das Kinderhaus vom evangelischen Pfarrer Marco Frey und der katholischen Gemeindeassistentin Maren Klotzbücher. Pia Stetter, die städtische Fachberaterin für Kinderbetreuungseinrichtungen, bekam von Wolfgang Knöpfle den symbolischen Schlüssel überreicht. Im Anschluss konnten sich alle Anwesenden bei einer Führung noch selbst ein Bild vom Kinderhaus machen. Seit dieser Woche können sich bereits elf Kinder im Kinderhaus Einstein austoben — doch schon bald werden es dann deutlich mehr sein.

Das Kinderhaus Einstein in Oberkochen (Foto: tim )

Das Team des Kinderhauses Einstein zusammen mit Bürgermeister Peter Traub. (Foto: tim )

Wissenswertes zum Kinderhaus: Die Bauarbeiten begannen im Juni 2022 und dauerten rund 14 Monate. Das Projektteam umfasste die Weizenegger Objektbau GmbH als Generalübernehmer für Planung und Bau, unterstützt von den Nachunternehmern „search Architekten und Lehmann Consult“. Das Gebäude umfasst mehr als 1800 Quadratmeter und besteht aus einer nachhaltigen Tragkonstruktion aus Massivholzbauweise und Brettsperrholzelementen. Auch die Dachkonstruktion besteht aus Brettsperrholzelementen und einem begrünten Dach. Insgesamt wurden 525 Kubikmeter Holz verbaut.