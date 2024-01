HSG Oberkochen/Königsbronn ist beim Weltrekordspiel dabei

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist furios in die erstmals in Deutschland stattfindende Europameisterschaft gestartet. Vor der Rekordkulisse von 53 586 Fans in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena gab es einen deutlichen 27:14-Erfolg gegen die Schweiz.

Tim Hoga ist begeistert von der Kulisse

Unter den über 53 000 Fans im Düsseldorfer Stadion waren auch über 20 Mitglieder der HSG Oberkochen/Königsbronn. Alle Beteiligten waren dabei restlos begeistert vom Weltrekordspiel: „Es war super. Die Stimmung war einfach bombastisch. Es hat uns sehr gut gefallen“ freut sich Herren-Trainer Tim Hoga. Die Gruppe war schon relativ früh im Stadion und hatte sich zuvor das Eröffnungsspiel zwischen Frankreich und Nordmazedonien angeschaut. „Das war auch schon super und richtig gut organisiert. Wir sind schnell ins Stadion gekommen. Der DHB hat sich nicht lumpen lassen, das haben sie richtig gut gemacht“, berichtet Tim Hoga.

Gute Sicht auf das Feld

Anfangs gab es noch die Befürchtung, dass man aufgrund der Entfernung den Ball nicht sieht. „Das war dann zum Glück nicht der Fall. Das Spielfeld konnte man auch vom Oberrang sehr gut sehen. Zusätzlich waren noch Bildschirme montiert. Dazu gab es noch eine Anzeigetafel, für den Spielstand“, so Tim Hoga. Frankreich gewann die Partie letztlich klar mit 39:29. Sowohl Frankreich, als auch Nordmazedonien sind noch Gruppengegner von Deutschland. Für das DHB-Team geht es am kommenden Sonntag in Berlin gegen Nordmazedonien.

Um 20.45 Uhr wurde es dann für die deutschen Handballer ernst. Tim Hoga berichtet, wie das Spiel aus seiner Sicht war: „Die Partie war sehr stark von Deutschland, auch beflügelt von der überragenden Stimmung. Es war ohrenbetäubend laut, wenn über 50 000 Fans jubeln. Jeder der da war, hatte dieses Weltrekordspiel gefeiert.“

Zur Pause führte Deutschland, auch dank vieler überragender Paraden von Torhüter Andreas Wolff mit 13:8. Im zweiten Durchgang ließ das DHB-Team überhaupt nichts anbrennen. So konnte man einen niemals gefährdeten 27:14-Erfolg feiern.

Begeistert war Tim Hoga von Andreas Wolffs Leistung. „Der Stadionsprecher hatte nach rund 40 Minuten mal durchgesagt, dass Andreas Wolff bereits zwölf Paraden zeigte. Er war einfach überragend und er wurde auch völlig verdient zum „player of the match“ gewählt.“ Letztlich parierte Andreas Wolff 61 Prozent der Schweizer Abschlüsse. „Ab etwa etwa 30 Prozent geht es schon in den Weltklasse-Bereich. Dass er eine 61er-Quote hatte, ist einfach sensationell“, so Tim Hoga.

HSG Oberkochen/Königsbronn ist noch unbesiegt

Eine überragende Bezirksliga-Saison spielen bislang die Herren der HSG Oberkochen/Königsbronn. In zehn Spielen gab es neun Siege und nur ein Unentschieden. Der Lohn für diese starke Leistung ist der erste Platz. Träumt man da schon von der Landesliga? „Die Landesliga wäre schon ein Traum für uns. Wir wollen aufsteigen, allerdings haben wir auch nur einen Punkt Vorsprung auf die SG Hofen/Hüttlingen 2. Den ersten Platz wollen wir aber am liebsten nicht mehr abgeben“, berichtet Tim Hoga abschließend. Am Samstag, 20. Januar steht für Oberkochen/Königsbronn das erste Spiel des Jahres an. Um 18 Uhr ist Spielbeginn bei der TSG Giengen/Brenz.