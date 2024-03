HSG Oberkochen/Königsbronn feiert 14. Sieg in Serie

Die Handballer HSG Oberkochen/Königsbronn haben auf dem Weg in Richtung Landesliga die nächste Hürde genommen.

Eine souveräne Vorstellung

Die HSG zeigte auch auswärts beim TSV Bartenbach 2 eine souveräne Vorstellung und fuhr den 14. Sieg in Folge ein. Die Partie endete aus Sicht der HSG 37:25. Wieder reichten etwa zehn starke Minuten gegen Ende der ersten Halbzeit, um früh das Spiel zu entscheiden. Zudem nahmen sich im Aufstiegsrennen die SG Hofen/Hüttlingen 2 (25:7 Punkte) und die SG Kuchen/Gingen (24:6 Punkte) im Parallelspiel gegenseitig die Punkte weg. Nachdem Kuchen/Gingen die Partie knapp für sich entscheiden konnte (28:27), hat die HSG (29:1 Punkte) nun schon fünf, beziehungsweise sechs Minuspunkte weniger auf dem Konto als die beiden Verfolger. Einziger Wermutstropfen an diesem Wochenende ist die Verletzung von Patrick Richardon am Sprunggelenk nach einem unnötigen Foul auf Außen.

Eine ausgeglichene Anfangsphase

Das Trainergespann Tim und Joachim Hoga stimmte das Team im Vorfeld auf eine schwere Aufgabe gegen den TSV Bartenbach ein. Und der TSV zeigte zu Beginn auch, dass sie durchaus mithalten können. Mit langen Angriffen spielten sie immer wieder ihren guten Linksaußen Felix Frankenhauser frei. Die Blau-Gelben drückten ihrerseits zwar auch wieder auf das Tempo und kamen vor allem durch Schneider zu einfachen Toren aus dem Rückraum. Sie ließen aber insgesamt in der Anfangsphase zu viele Chancen liegen. Außerdem hatte Gnatzig im HSG-Tor etwas Pech und kassierte ein paar unglückliche Gegentore. So war das Spiel nach knapp 20 Minuten immer noch sehr ausgeglichen (8:10). In der Folgezeit sollte die HSG dann, wie so oft schon in dieser Saison, ihren Konditions- und Tempovorteil nutzen.

HSG sorgt vor der Pause für klare Verhältnisse

Die Abwehr um Kapitän Eckardt stand nun besser gegen die etwas erschöpft wirkenden Gegner. In die andere Richtung ging es dann mit Vollgas. Vor allem Jäschke und Oltersdorf waren in dieser Phase aus dem schnellen Spiel erfolgreich. Die HSG stellte so mit einem 8:2-Tore-Lauf bis zur Halbzeit schnell klare Verhältnisse her (10:18).

Ein paar Unkonzentriertheiten nach der Pause

Nach der Pause schalteten die Blau-Gelben dann einen Gang zurück und leisteten sich einige Unkonzentriertheiten. Deshalb kam der TSV auch nochmal auf fünf Tore heran (15:20). Mitte der zweiten Hälfte wurde es Hoga dann zu bunt (18:24). Er reagierte mit einer Auszeit und brachte seine Männer damit wieder in die Spur. Die offensivere Deckung agierte nun wieder entschlossener und im Angriff besorgten Lumpp, Schneider und Hug mit Überzeugung einen Vier-Tore-Lauf (19:28).

Die Abwehr arbeitete weiter gut und ermöglichte Grohsler mit drei unbeantworteten Toren knapp zehn Minuten vor Schluss endgültig den Deckel draufzumachen (21:32). In der Schlussphase plätscherte die Partie dann wieder so vor sich hin. Die HSG verwaltete den Vorsprung, ohne groß zu glänzen. Der TSV hatte sich mittlerweile mit der Niederlage abgefunden. Am Ende schlug ein jederzeit ungefährdeter und souveräner Auswärtssieg mit 37:25 Toren zu Buche.

Schwieriges Auswärtsspiel

Am Samstag gilt es dann die nächste schwierige Hürde bei der TG Geislingen (Spielbeginn 19 Uhr in der Michelberghalle) zu meistern und erneut wichtige Punkte zu sammeln. Die TG belegt mit 14:18 Punkten den siebten Tabellenrang.

HSG Oberkochen/Königsbronn: Fabian Gnatzig, David Stanke; Timo Grohsler (6), Jakob Hug (6/3), Colin Schneider (6/1), Kai Lumpp (5), Nico Hofmann (3), Julian Oltersdorf (3), Elia Hafner (2), Tim Jäschke (2), Kevin Pharion (2), Lukas Eckardt (1), Lars Huep (1), Patrick Richardon