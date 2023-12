An diesem Freitag ist das Richtfest für das neue Werk der Firma Hensoldt in Oberkochen gefeiert worden. Mit dem Neubau reagiert die Hensoldt-Gruppe auf den stetig wachsenden Bedarf an leistungsfähiger militärischer Ausrüstung für die Bundeswehr und die Mitglieder der Nato und auf die immer größer werdende Nachfrage der Halbleiterindustrie, die von Hensoldt Optronics hochpräzise optronische Messgeräte bezieht. 2025 soll dann der neue Standort bezogen werden.

Engagement, Zuverlässigkeit und Innovationskraft

„Unsere Kunden setzen nicht nur auf unsere Technologien, sondern auch auf unser Engagement, unsere Zuverlässigkeit und unsere Innovationskraft. Sie verlassen sich darauf, dass wir unermüdlich unseren Beitrag zur Sicherheit leisten“, sagt Hensoldt-CEO Thomas Müller. Mittels Erdsonden, Wärmepumpen sowie durch die Belegung der Dachfläche mit Photovoltaik-Anlagen erreicht der neue Standort einen Autarkiegrad von 70 Prozent und erreicht den Standard „KfW 40“. Mit dem Energiekonzept wird die Nachhaltigkeitszertifizierung eines namhaften Instituts angestrebt. Die Investitionshöhe des Neubaus liegt im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Der Innenausbau folgt dem „New Work“-Prinzip und ist an die aktuelle Arbeitswelt angepasst. Durch die zukunftsorientierte Gestaltung fördert das Oberkochener Unternehmen den individuellen und organisatorischen Erfolg seiner Mitarbeiter.

Standort ist nicht nur physischer Raum

„In der heutigen Geschäftswelt wird die querschnittliche Zusammenarbeit immer wichtiger. Dieser neue Standort ist für uns deshalb nicht nur ein physischer Raum, sondern ein Symbol für die zunehmende Bedeutung von funktionsübergreifender und prozessintegrierter Zusammenarbeit“, sagte Personalleiter Lars Immisch. „Mit dem Hensoldt-Campus bieten wir unseren Mitarbeitern einem Ort mit kurzen Wegen an, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Mehr als 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden hier zukünftig Hand in Hand und mit allen anderen Standorten zusammenarbeiten.“

Gebäude ist in Wahrheit ein Hochtechnologie-Campus

Dieser Bau sei nicht nur ein Gebäude, sondern ein Hochtechnologie-Campus, an dem innovative Ideen, Zusammenarbeit und Kreativität zukünftig blühen würden. „Flexible Erweiterungsmöglichkeiten der Gebäudestruktur und der internen Gestaltung ermöglichen langfristig ein weiteres Wachstum“, sagte Tanya Altmann, Leiterin der Division Optronics & Land Solutions. „Uns ist es sehr wichtig, alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier jeden Tag gerne herkommen, beim Innenraumkonzept von Anfang an mit einzubinden.“

Landrat Joachim Bläse ist stolz auf den Leuchtturm in Oberkochen

Der Hensoldt Optronics-Campus als neuer Produktions- und Verwaltungsstandort werde in beeindruckender Weise Innovation, energetische Nachhaltigkeit und inspirierende Arbeitsatmosphäre für die Mitarbeitenden miteinander verbinden, ist sich Landrat Joachim Bläse sicher: „Wir sind stolz, dass dieser Leuchtturm in Oberkochen im Ostalbkreis entsteht und die Standortattraktivität gerade auch mit Blick auf Forschung und Entwicklung weiter steigert“, so Bläse weiter.