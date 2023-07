„Helal Money“ gewinnt siebte Auflage von „Kicken gegen Rechts“

Am Samstag war es wieder so weit: „Kicken gegen Rechts“ ging in die siebte Runde. Das beliebte Hobby–Fußball–Turnier im und rund um das Carl–Zeiss–Stadion in Oberkochen unter der Schirmherrschaft Landrats Joachim Bläse brachte zwar nur einen Turniersieger hervor, aber viele Sieger der Herzen. Für den Veranstalter des Turniers, der Kreisjugendring Ostalb, ist der Kreis ein Ort der Vielfalt.

Das betonte auch Landrat Joachim Bläse in seiner Begrüßungsrede. Vielseitig bedeute im Ostalbkreis mit 42 Städten und Gemeinden, dass alle ihren Platz haben, unabhängig von der Hautfarbe, der Religion oder der Sprache. Alle seien willkommen. Was uns eine sei die demokratische Grundordnung. Wer sich zu ihr bekenne, habe im Ostalbkreis seinen Platz. Platz habe man keinen für Extremismus und Populismus. Oft werde er gefragt, warum immer nur gegen rechts, ob er auf dem linken Auge blind sei.

Doch Bläse betonte: „Bei uns hat weder der linke noch der rechte Extremismus Platz.“ Leider sei das, was aus der rechten Ecke komme, aktuell deutlich stärker. Und es mangle dort auch nicht an Mut, dies öffentlich zu bekennen. Dagegen wolle man heute ein gutes Beispiel setzten, denn im Ostalbkreis heißt es: „Nicht gegeneinander, sondern miteinander!“

Auch Rainer Kaufmann, Oberkochens zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters, meinte, es gehe darum, Freundschaften zu bilden und Verbindungen zu schaffen. Und das stellten an diesem heißen Tag auch alle 17 Mannschaften, die zum Tournier angetreten waren, unter Beweis. Moderiert wurden die Spiele vom Fußballgott Ostwürttembergs, Jens Peter Schuler, dem Vorsitzende des Fußballverbandes, und Timo Lämmerhirt, dem Redaktionsleiter der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Jens Peter Schuler betonte, dass Integration nirgendwo so einfach wäre wie beim Fußball.

Für das bunte Programm sorgten viele ehrenamtliche Helfer, ohne die das Turnier hätte nicht stattfinden können, so Lara von Alkier die Vorsitzende des Kreisjugendrings. Neben dem Landrat wurde der Wettkampf auf von kommunaler, Landes, und Bundesebene unterstützt. Die Jury, die die Preise im außersportlichen Bereich vergab, bestand aus Leni Breymaier MdB (SPD), Tim Bückner MdL (CDU) sowie den Grünen Kreisräten Julia Landgraf–Schmid und Bennet Müller.

Als Turniersieger ging „Helal Money“ hervor. Immerhin auf den zweiten Platz schaffte es „Eintracht Braun Schweig“, die auch für Ihren originellen Namen eine Auszeichnung erhielten. Der erste Platz in der Rubrik bester Teamname ging an den „1. FC Kick dich!“. Den Bannerwettbewerb gewann die Mannschaft „GMB. Youths Association“. Eine Auszeichnung für die besonders faire Spielart „Fair Play“ erhielten der „1. FC OAC“ und „ReSolut Gegen Rechts“.