Haushalt: Oberkochen investiert weiter in Großprojekte.

Die gute Haushaltslage erlaubt es der Stadt Oberkochen, erneut einen rekordverdächtigen Betrag von insgesamt fast 59 Millionen Euro in Großprojekte zu investieren. Allerdings werden damit teilweise die Überschüsse der vergangenen Jahre aufgezehrt, wie es in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen ist. Die Stadt wird aber keine Darlehen aufnehmen müssen. Sie ist seit dem Jahr 2010 schuldenfrei. Dies hat Bürgermeister Peter Traub am Montag in seiner Haushaltsrede vor dem Gemeinderat erklärt, mit der er den Etatentwurf für das kommende Jahr eingebracht hat.

In dem Zahlenwerk sind Erträge in Höhe von 136,1 Millionen Euro und Aufwendungen von rund 107,5 Millionen ausgewiesen. Das voraussichtliche Ergebnis, also der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen, wird somit rund 28,6 Millionen Euro betragen. Die Stadt kalkuliert mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 109,3 Millionen. Dank seiner guten finanziellen Lage habe Oberkochen eine überdurchschnittliche Infrastruktur mit Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Sportstätten, Hallenbad und Wohnungen aufgebaut, unterstrich Traub. Um diese am Laufen zu halten, brauche die Stadt dauerhaft jährlich Gewerbesteuereinnahmen von mindestens 36 Millionen Euro. Daher müsse man Vorsorge für schlechtere Zeiten treffen, weswegen der Gemeinderat die Einrichtung eines „Infrastruktur-Zukunftsfonds“ beschlossen habe (wir berichteten ausführlich), in den man einen Teil der Ersparnisse der Stadt einbringe.

Ausführlich ging Traub in seiner Rede auf die unterschiedliche Krisen ein und darauf, dass Deutschland als einziges Land in Europa in eine Rezession gerutscht sei. Dies alles habe unmittelbare Auswirkungen auf Städte und Gemeinden. Die Stadt Oberkochen scheine dieser Entwicklung zu trotzen, denn die großen Unternehmen seien sehr robust und stiegen zu immer neuen Höhen empor. Das erlaube der Stadt einen Investitionshaushalt von 58,6 Millionen Euro zu planen. Jedoch müsse man dies mit einem vergleichsweise kleinen Team bewältigen, das an der Belastungsgrenze und darüber hinaus arbeite.

Das neue Sportzentrum in der „Schwörz“ mit Sporthalle, Hallenbad und Sauna, fuhr der Bürgermeister fort, gehe seiner Vollendung entgegen. Sobald eine einwandfreie Trinkwasserqualität bei allen Wasserleitungen nachgewiesen werden könne, werde man einen konkreten Eröffnungstermin ins Auge fassen. Für das ehemalige Freizeitbad „Aquafit“ nehme man 2024 eine erste Planungsrate für einen Umbau auf. Geplant sei, dort eine weitere Sport- und Gymnastikhalle für die Vereine einzubauen. Der Umbau solle bis 2027 abgeschlossen werden und werde voraussichtlich fünf bis sechs Millionen Euro kosten.

Mit dem Bau der neuen Dreißentalhalle folge bereits das nächste Großprojekt, sagte Traub weiter. Die Stadt wolle 32 Millionen Euro in die neue Veranstaltungs- und Schulsporthalle mit Schulmensa stecken. Die Tiefbauarbeiten hätten begonnen, im Herbst 2025 wolle man fertig sein. Traub: „Dann werden wir zudem den letzten Mosaikstein unserer Schulentwicklungsplanung aus dem Jahr 2017 in ein Gesamtmosaik eingefügt haben, in deren Rahmen die Dreißentalschule erweitert und umgebaut, die Tierstein- mit der Dreißentalschule zu einem Schulzentrum fusioniert, das Tiersteinschulgebäude umgebaut und saniert, die Sonnenbergschule und die Musikschule an den Tierstein transferiert, das Backsteingebäude an der Dreißentalschule umgebaut, saniert und zu einem Schülerhort umfunktioniert wurden. Alles in allem haben wir dann in den vergangenen Jahren insgesamt über 51 Millionen Euro für Schulen und die Bildung unserer Kinder ausgegeben!“

Im kommenden Frühjahr wolle man außerdem mit dem Neubau des „Blaulichtzentrums“ beginnen. Im Kapellenweg sollen dem Bürgermeister zufolge Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei unter einem Dach unterkommen. Die Stadt nehme hierfür 15 Millionen Euro in die Hand und wolle Anfang 2026 fertig sein. Weitere 16 Millionen Euro, von denen 13,5 Millionen auf die Stadtwerke entfallen, wird nach den Ausführungen des Bürgermeisters der Neubau der Sozialstation mit Tagespflege und 44 betreuten Wohnungen im Uhland und Primelweg kosten, der Ende kommenden Jahres fertiggestellt sein soll. Traub: „Damit werden wir ein neues Kapitel in der ambulanten Pflege in Oberkochen aufschlagen und eine Bedarfslücke schließen.“

Keine andere Kommune gebe im übrigen so viel Geld für Kinderspielplätze aus, unterstrich der Bürgermeister. Er verwies darauf, dass allein der neue Spielplatz bei der Sozialstation eine halbe Million kostet, weitere 150.000 Euro stelle man für den Spielplatz an der Kolpinghütte auf der „Heide“ zur Verfügung.

Mit dem Erwerb der ehemaligen Gaststätten „Lamm“ und „Ochsen“ sei ein schwieriges Kapitel erfolgreich vorläufig zu Ende gebracht worden, sagte der Bürgermeister weiter. Neben der Schaffung der „Neuen Mitte“ böten sich nun weitere Möglichkeiten, die Innenstadt weiterzuentwickeln, positiv zu gestalten und zu beleben. Geplant sei, beide Gebäude zu sanieren, umzubauen und sie wieder gastronomisch zu nutzen. Im Haushaltsplan 2024 seien daher 200.000 Euro für erste Verfahren und Planungen vorgesehen. Die Verwaltung rechne mit sechs bis acht Millionen für Umbau und Sanierung beider Gebäude.