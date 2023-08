Oberkochen

Frank Hosch ist nun Ehrensänger

Oberkochen / Lesedauer: 2 min

In der Kolpinghütte hat der Sängerbund Chorvision Oberkochen bei einer Abschlussingstunde langjährige Mitglieder geehrt. (Foto: Sängerbund Chorvision )

In der Kolpinghütte hat der Sängerbund Chorvision Oberkochen bei einer Abschlussingstunde langjährige Mitglieder geehrt. Vorsitzender Frank Hosch hob in seiner Ansprache die Bedeutung der gemeinsamen Musik für die Gemeinschaft in Oberkochen hervor.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 11:13 Von: Aalener Nachrichten