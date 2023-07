Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen hat sich ein 27–jähriger Fahrradfahrer zugezogen, als er am Montag gegen 19.30 Uhr einen Waldweg zwischen Oberkochen und Ebnat befuhr. Aufgrund eines Fahrfehlers rutschte er hierbei ohne Fremdwinwirkung nach rechts und stürzte infolgedessen. Aufgrund seiner Verletzungen musste er in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.