Zum ersten Mal überhaupt ist die Sichtung eines Wolfs im Ostalbkreis offiziell bestätigt. Das junge Tier ist im Wolfertstal unterwegs gewesen. Der Oberkochener Jäger Thomas Nölke hat es auf freier, schneebedeckter Fläche beobachtet.

Vom Wegrand aus nächster Nähe konnte er ein Video machen, das nicht nur im Netz viral gegangen ist, sondern auch von den Fachleuten beim Wildtierinsititut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg ausgewertet worden ist. Sie urteilen: Die Aufnahmen sind ein „C1-Nachweis“: Heißt: Sie zeigen zweifelsfrei einen Wolf.

„Es war am Dienstagabend nach 17 Uhr“, erzählt Nölke. „Ich war das Wolfertstal hinunter spazieren. Vor mir ging ein Mann mit einem kleinen Hund.“ Dann sah er in etwa 100 Metern Entfernung auf dem Feld einen zweiten Hund. „Aber ich habe gleich erkannt, das kann keiner sein“, so der Jäger. Das Tier war eher Grau, Weiß und Schwarz, „wie halt ein Wolf aussieht“.

Mein erster Gedanke war: Das muss ich aufnehmen, sonst glaubt es mir keiner. Thomas Nölke, Jäger aus Oberkochen

Auch die Lunte habe er nicht hoch getragen wie ein Hund, sondern nah am Boden. „Mein erster Gedanke war: Das muss ich aufnehmen, sonst glaubt es mir keiner.“

Während Nölke schneller den Weg entlangging und dabei immer näher an den Wolf herankam, tänzelte jener im Schnee hin und her. „Er hatte überhaupt keine Scheu vorm Menschen“, so der Jäger. Für sich selbst habe er keine Angst gehabt: „Ich bin kein Beuteschema. Ich bin zu groß.“ Für den kleinen Hund auf dem Weg schon eher.

„Der Wolf hat eine Spielaufforderung gemacht“, beruhigt Dr. Micha Herdtfelder. Der Wildbiologe leitet den Arbeitsbereich Luchs und Wolf bei der FVA. Er war an der Auswertung der Videoaufnahmen beteiligt und erklärt: „Unmittelbar vor dem Jäger war ein Spaziergänger mit seinem Hund unterwegs, das war der Knackpunkt.“

Meinung des Wildbiologen: Verhalten des Wolfes ist dem Video nach zu urteilen unproblematisch

Alle Umstände sprächen dafür, dass es sich bei dem gefilmten Tier um einen jungen Wolf auf Durchzug und mit Interesse an Artgenossen gehandelt habe. Weil er den Kontakt mit dem Hund suchte, habe der Wolf die Menschen auf dem Weg einfach ausgeblendet. „Das war ein unproblematisches Verhalten“, versichert der Fachmann.

Das sollten Hundehalter beachten

Er rät Hundehaltern, falls sie einmal in diese Situation kommen sollten, ihren Hund dann dicht zu sich zu holen, ihn anzuleinen und mit lauten Worten den Wolf zu verjagen. „Wenn Wölfe realisieren, dass da ein Mensch ist, wird es extrem unwahrscheinlich, dass sie attackieren“, so Herdtfelder.

Nur, wenn ein Wolf sich länger in einem bestimmten Gebiet aufhalte, damit „territorial“ geworden sei, und zudem seine Scheu vorm Menschen so sehr verloren habe, dass er dessen Nähe suche: „Dann schauen wir genauer hin.“ Nur, wenn eines dieser geschützen Tiere dem Menschen gefährlich werde, könne es mit einer Ausnahmegenehmigung abgeschossen werden.

Die meisten Wölfe ziehen nach einer Weile weiter

In Baden-Württemberg ist das bislang eher unwahrscheinlich. In den vergangenen acht Jahren hat es laut dem Wildtierexperten gesichert rund 20 verschiedene Wölfe in ganz Baden-Württemberg gegeben. Nur fünf von ihnen seien territorial geworden, davon vier im Schwarzwald und einer im Odenwald, den gebe es allerdings nicht mehr. Die übrigen 16 Wölfe seien nie lang an einer Stelle geblieben. „Sie sind weitergezogen oder überfahren worden“, so Herdtfelder.

Dass auch der Oberkochener Wolf auf Achse sei, ließen zahlreiche weitere Meldungen von möglichen Sichtungen in den vergangenen Tagen vermuten, etwa von Geislingen an der Steige am Vortag der Oberkochener Sichtung.

Das sei plausibel. „Ein Wolf kann in einer Nacht 40 Kilometer weit laufen.“ Erst, wenn sechs Monate lang immer wieder Hinweise aus dem gleichen Gebiet von rund 300 Quadratkilometer Größe kämen, könne man einen territorialen Wolf vermuten.

Ostalbkreis als Lebensraum theoretisch „absolut geeignet“

Zwar sei der ländliche Ostalbkreis mit seinem Wald als Lebensraum, mit ausreichend Beute und Rückzugsorten „absolut geeignet“, noch attraktiver seien aus Sicht des Wolfs aber Schwarzwald und Schwäbische Alb. Landwirten rät der Wildbiologe, nach einer Wolfsichtung eine Weile täglich ihre Herden zu kontrollieren und die Umzäunung unter Strom zu setzen. Im Fall eines Risses sollten sie sich bei der Forschungsanstalt in Freiburg melden.

Wo war der Wolf unterwegs? Analyse wie bei der Spurensicherung

Mit ihr arbeitet auch Peter Menzendorf eng zusammen. Der Wildtierbeauftragte des Ostalbkreises ist von Anfang an in die Wolfsichtung eingebunden gewesen. Es habe mehrere Meldungen aus der Jägerschaft heraus gegeben und auch mehrere Videos, „so bin ich darauf aufmerksam geworden“, erzählt Menzendorf. Er hat die Stelle im Wolfertstal begutachtet, Spuren gesucht und Kot, der möglicherweise zu einem DNA-Hinweis führen könnte, an die FVA geschickt. Dass der junge Wolf dicht am Wegesrand blieb, wundert ihn nicht: „Er ist ein Canide.“

Alle Hunderassen stammen von seinesgleichen ab. „Er könnte Interesse gehabt haben.“ Der Spaziergänger habe absolut richtig reagiert, als er das Raubtier mit lautem Rufen fernhielt. Es bringe übrigens nichts, einen Wolf einzufangen und woanders wieder auszusetzen. „Wo wollen Sie mit dem hin? Wölfe können in einem Jahr 1000 Kilometer an Strecke zurücklegen.“

Jungtier vom Wolfertstal vermutlich nicht der erste Wolf in der Gegend

Vermutlich war das Jungtier vom Wolfertstal auch nicht wirklich der erste Wolf in der Gegend. Schon mehrfach gab es Berichte von Sichtungen, nur keine Beweise. „Es ist zwei bis drei Jahre her, da habe ich einmal einen Wolf gesehen“, vermutet zum Beispiel Georg Surek. Der Wegwart und Wanderführer bei der Ortsgruppe Aalen des Schwäbischen Albvereins ist oft und gern im Wald zwischen Aalen und Oberkochen unterwegs.

An der Marienburg und beim Aalbäume sollen auch schon Tiere gesichtet worden sein

An der Marienburg beim Baierstein sei ihm damals eines der Raubtiere über den Weg gelaufen. „Es war ein großer Glücksfall“, erinnert er sich. „Ich war leise, und ich war morgens allein unterwegs“, erzählt er. Aber das Tier sei „schneller weggewesen, als ich gucken konnte“. Geschweige denn ein Foto machen. Deshalb habe er die Sichtung auch nicht gemeldet, so Surek.

Ähnlich ist es einem seiner Bekannten ergangen, erzählt Thomas Nölke. Jener habe am vergangenen Dienstag einen Wolf beim Aalebäumle gesehen – zwei Kilometer vom Wolfertstal entfernt.