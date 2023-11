Eine bessere Mobilfunkversorgung für Oberkochens „Heide“?

In zwei bis drei Jahren könnte die Mobilfunkversorgung im Stadtteil „Heide“ deutlich besser sein. Vodafone könnte dies ermöglichen, indem es einen 25-Meter-Mobilfunkmasten im Bereich des Hochbehälters auf der „Heide“ errichtet. Voraussetzung ist allerdings, so machte Bürgermeister Peter Traub in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats deutlich, dass es keine zu starken Widerstände in einem Teil der dortigen Bevölkerung gibt.

Klagen über eine mangelhafte Mobilfunkversorgung auf der „Heide“ gibt es schon länger. Im Sommer vergangenen Jahres hat eine Bürgerinitiative mit Sybille Schwark und Dieter Zitzer einen entsprechenden Vorstoß unternommen. Die Verwaltung habe dies zwar aufgenommen, heißt es in einer Vorlage für den Gemeinderat, aber auch darauf hingewiesen, dass Anwohner selbst einen Mobilfunkausbau auf der „Heide“ verhindert haben.

In diesem Sommer habe Vodafone mitgeteilt, dass ein Mobilfunkmasten in „Oberkochen Nord“ geplant ist, um in der Tallage eine Mobilfunkabdeckung an der Bahnlinie zu schaffen. Diese Anlage wäre dem Bürgermeister zufolge kleiner und müsste nicht genehmigt werden. Auf Anfrage der Verwaltung habe sich gezeigt, dass die Bahnlinie auch über einen Sendemast auf der „Heide“ mit Mobilfunk versorgt werden könnte ‐ und der Stadtteil dazu. Somit würden, wie Traub sagte, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nötig wäre dafür ein Mast auf dem höchsten Punkt der „Heide“ im Bereich des Wasserhochbehälters. Die Kosten werden mit 300.000 Euro beziffert.

Der Investor, teilte die Verwaltung mit, müsste einen so genannten Gestattungsvertrag mit dem Grundstückseigentümer schließen und könnte dann ein halbes Jahr später planreife Unterlagen zur Genehmigung einreichen. Wenn er grünes Licht bekommen habe, könnte die Anlage im günstigsten Fall innerhalb eines Jahres erstellt und in Betrieb genommen werden.

Der Gemeinderat unterstützte die geplante Anlage. Andere Anbieter könnten sie laut Bürgermeister Traub ebenfalls nutzen. Sollte es jedoch massiven Widerstand in der Bevölkerung geben, werde Vodafone sicher nicht bauen. Es könnte sein, dass andere Anbieter die Anlage nicht nutzen, bestätigte er auf Anfrage von Albert Schwarz (Grüne), der betonte, die Stadt könne nur die technischen Möglichkeiten schaffen. Um eine bessere Abdeckung der „Heide“ werde man nicht herumkommen, stellte Peter Beck (FBO) fest, aber man müsse dann sicherstellen, dass es keine Flächen mit zweifelhaftem Empfang gebe. Die Stadt könne sich wegen dieser Chance glücklich schätzen, sagte Rainer Kaufmann (CDU), denn so könnte man relativ schnell eine Mobilfunkversorgung für die „Heide“ schaffen.