Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung die Gründung eines so genannten Infrastruktur-Zukunftsfonds beschlossen. Das Ziel ist, das Vermögen der Stadt weiter zu diversifizieren und das Geld nicht nur in festverzinslichen Wertpapieren, sondern auch in Aktien anzulegen. Damit hätte die Kommune nach Angaben der Verwaltung die Chance, außer vom Zinsertrag, der auch einmal ausbleiben könne, zusätzlich von Kursgewinnen und Dividendenerträgen zu profitieren.

Dabei beugte Bürgermeister Peter Traub möglichen Missverständnissen vor. Die Stadt werde nicht mit Aktien spekulieren und die Gefahr, Geld zu verlieren, sei sehr gering, aber auch nicht auszuschließen. Maximal 30 Prozent würden in Aktien angelegt und die Finanzhoheit bleibe beim Gemeinderat. Die Stadt werde die Unterstützung durch einen Fondsmanager in Anspruch nehmen. Der Fonds soll einmal einen Umfang von 100 Millionen Euro haben und schrittweise über mehrere Jahre hinweg aufgebaut werden. Starten will man mit 20 Millionen Euro.

Als eine von wenigen Kommunen in Deutschland, heißt es in einer Vorlage für den Gemeinderat, sei Oberkochen in einer zufriedenstellenden finanziellen Situation. Trotz Investitionen in Rekordhöhe werde die Kommune auch in den kommenden Jahren bis 2027 jeweils ordentliche Ergebnisse erzielen. Dies hänge jedoch vom Aufkommen aus der Gewerbesteuer ab, der mit Abstand wichtigsten und größten Einnahmequelle. Im Durchschnitt nehme eine Kommune mit etwa 8000 Einwohnern im Jahr 7,5 Millionen Gewerbesteuer ein. Oberkochen dagegen rechne im laufenden Jahr mit 116 Millionen. Allerdings müsse die Stadt zwei Drittel dieser Einnahmen als Umlage an Bund, Land und Landkreis überweisen.

Zudem habe Oberkochen als wichtiger Wirtschaftsstandort eine atypisch umfangreiche Infrastruktur aufgebaut, die sie unterhalten müsse. Um daher, wie gesetzlich vorgeschrieben, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt dauerhaft und nachhaltig erzielen zu können, brauche die Stadt jährlich rund 36 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen. Das entspreche rund dem Fünffachen des Durchschnittsgewerbesteueraufkommens in Baden-Württemberg.

Bei einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen, so ist der Vorlage weiter zu entnehmen, wäre das Risiko eines unausgeglichenen Haushalts mit der jetzigen Struktur hoch. Dieses Risiko sei durchaus wahrscheinlich, zumal die geopolitischen und wirtschaftlichen Ereignisse an den global ausgerichteten Unternehmen in Oberkochen auf Dauer nicht spurlos vorübergehen würden. Wörtlich: „In diesem Fall wäre die Schließung einzelner Einrichtungen selbst bei einschneidenden Konsolidierungsmaßnahmen in der Konsequenz kaum zu vermeiden.“

In den vergangenen Jahren der Niedrigzinspolitik, heißt es weiter, sei es für Kommunen nahezu unmöglich gewesen, auskömmliche Erträge aus den finanziellen Rücklagen zu erwirtschaften, insbesondere unter den zwingend einzuhaltenden gesetzlichen Rahmenparametern. Ein ähnliches Bild zeige sich auch bei der Stadt Oberkochen. Hier seien bisher ausschließlich Geldanlagen im Bereich der Liquidität und der festverzinslichen Wertpapieren genutzt worden. Diese seien bei der Rendite maßgeblich von dem jeweiligen Zinsumfeld zum Abschlusszeitpunkt abhängig. Berücksichtige man darüber hinaus die Inflation, zeige sich, dass man die Geldentwertung nur mit Zinsanlagen schlagen könne.

Martin Balle (CDU) begrüßte den Vorschlag der Verwaltung ausdrücklich, während Robert Ness (SPD) davon sprach, für möglicherweise schlechtere Zeiten zu sparen.