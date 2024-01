Ein Wolf ist in Oberkochen gesichtet worden

In Oberkochen ist ein Wolf gesichtet worden, das berichtet das Landesumweltministerium. Ein privates Video zeigt den Wolf recht deutlich.

Echtheit des Tieres ist bereits nachgewiesen

Der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg ist bereits am Mittwoch eine Beobachtung mit Verdacht auf Wolf gemeldet worden. Gesichtet wurde der Wolf aber schon am Dienstag. In der Gemeinde Oberkochen ist ein Tier von einer Privatperson beobachtet und gefilmt worden. Die Aufnahme wurde von den Fachleuten der FVA ausgewertet und lässt eine Bestätigung als sicherer Wolfsnachweis zu.

Eine Individualisierung des Wolfs auf Grundlage des Videomaterials ist nicht möglich. Ebenso können derzeit keine Aussagen zu Herkunft, Geschlecht oder Alter des Wolfes getroffen werden, steht weiter in der Meldung des Landesumweltministeriums.

Außerhalb der Fördergebiete für Wolfsprävention

Die Gemeinde Oberkochen im Ostalbkreis liegt außerhalb der Fördergebiete Wolfsprävention. Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind über den Sachverhalt informiert.

Weitere Informationen zum Verhältnis Mensch und Wolf findet man online bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg.

Kommt der Wolf uns zu nahe?

In Deutschland und Europa leben Wölfe in einer intensiv vom Menschen genutzten und teils stark zersiedelten Kulturlandschaft. Daher sind sie die Anwesenheit von Menschen als Teil ihres Lebensraums gewöhnt. Damit einher geht die Anpassung von Wölfen, den Menschen bis auf eine gewisse Distanz zu tolerieren, ohne sich für ihn zu interessieren. Diese Anpassung ist für Menschen unproblematisch. Sichtungen, auch bei Tag in Siedlungsnähe, sind grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Wölfe haben kein Interesse an Menschen, sie meiden uns aber auch nicht unbedingt. Daher wird ein vereinzeltes annähern an Siedlungsräume auch nicht als auffälliges Verhalten eines Wolfs bewertet (Quelle: https://www.fva-bw.de/).

