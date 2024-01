Garde- und Showtänze, Büttenreden, kreative Ideen: Die traditionelle Prunksitzung der Oberkochener „Schlaggawäscher“ für Menschen mit Behinderung ist auch in ihrer 38. Auflage eine Wucht gewesen.

In der voll besetzten Schwörzhalle war Frohsinn Trumpf, die Darbietungen wurden mit viel begeistertem Beifall aufgenommen und die Gäste sangen und schunkelten eifrig mit. Ihnen hat offenkundig gefallen, wie sich die Narren für sie ins Zeug legten und viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer dafür sorgten, dass sie während des rundum gelungenen Nachmittags weder Hunger noch Durst leiden mussten. Die Zunft bot alle ihre Gruppen auf.

Sie alle fiebern schon lange in Vorfreude der Prunksitzung entgegen. Petra Pachner

Bianca Göhringer, Markus Wingert und Holm Roscher - das Vorstandsteam der „Schlaggawäscher“ - begrüßten nach dem schmissigen Einzug der Aktiven alle Besucherinnen und Besucher, an der Spitze den Schirmherrn, Landrat Joachim Bläse. Durch die Prunksitzung, die die Behindertenbeauftragte des Ostalbkreises, Petra Pachner, mit der Zunft vorbereitet hatte, führte als Moderator souverän Reiner Stadler.

Alle Einrichtungen der Behindertenhilfe eingeladen

Die Bewirtung hatten das Oberkochener Kinder- und Familienzentrum Sankt Michael und der CDU-Stadtverband übernommen, Spenden kamen von der katholischen Kirchengemeinde und der Narrenzunft.

Eingeladen waren alle Einrichtungen der Behindertenhilfe und Familien mit Angehörigen mit Handicap. „Sie alle fiebern schon lange in Vorfreude der Prunksitzung entgegen“, sagte Petra Pachner.

Schwungvoller Rollstuhltanz zum Start

Und die startete schwungvoll mit einem Rollstuhltanz von Mitgliedern des Körperbehindertenvereins Ostalb, betreut von Sylvia Scheerer.

Rasante Tänze präsentierten außerdem die „Zwergelesgarde“, die „Crazy Kids“, die Kindergarde, die „Diamond Dancers“, die Jugendgarde, „Dance Nation“ und die „Blauen Flitzer“.

Singend spießte der Elferrat der „Schlaggawäscher“ bunt kostümiert so einiges auf. Da waren die fleißige Bautätigkeit in Oberkochen („Wir wollen bauen, wir haben ja Geld“) ebenso Thema wie der FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga und die Finanzprobleme der Berliner Ampelregierung, aber auch das zurückliegende 50-jährige Jubiläum der Schlaggawäscher wurde nicht vergessen.

Narrenpolizei gibt Premiere

Einen Auftritt legte auch das Männerballett im 50. Jahr seines Bestehens aufs Parkett. In verschiedenen Kostümen und zu rasanten Klängen wirbelten die Tänzer so über die Bühne, dass Sitzungspräsident Reiner Stadler von einem phänomenalen Auftritt sprach. Ihnen standen „Los Mosquitos“ in nichts nach. Die Frauen tanzten zu Melodien, dass Bill Haley oder Elvis Presley ihre helle Freude daran gehabt hätten.

Eine gelungene Premiere in der Bütt als Narrenpolizei „NaPo 2.0“ hatten Amelie Peters und Mona Haas. In Reimen spießten sie kleine Missgeschicke des vergangenen Jahres liebevoll auf und sorgten für Schmunzeln. „Was ihr so alles wisst?“, staunte Sitzungspräsident Reiner Stadler.

In gereimten Versen hatte sich zuvor auch Schirmherr und Ehrenelferrat Joachim Bläse zu Wort gemeldet. Er kam von einer Demonstration in Schwäbisch Gmünd gegen Rechts und unterstrich, im Ostalbkreis habe jede und jeder einen Platz. Der Landrat rief dazu auf, die Fasnacht zu rocken. Und das ließen sich die begeisterten Gäste nicht zweimal sagen.