Fast jeder dürfte schon einmal ein Frisbee in der Hand gehalten und diesen auch geworfen haben. Für die Linsenlupfer Oberkochen ist es allerdings mehr als nur ein Zeitvertreib, denn sie betreiben es als Mannschaftssport.

Bei der Deutschen Indoor Meisterschaft im Ultimate Frisbee haben sie den Aufstieg von der vierten in die dritte Liga geschafft. Dabei war das Ziel bei der Deutschen Indoor Meisterschaft der Nichtabstieg.

Das ist Ultimate Frisbee

Was Ultimate Frisbee überhaupt ist, erklärt Winfried Burger, Abteilungsleiter der Linsenlupfer: „Ultimate Frisbee ist eine Mannschaftssportart. Dabei sind Männer und Frauen in einem Team. Normalerweise spielen wir draußen immer sieben gegen sieben. Es gibt aber auch die Hallenvariante, die wir bei der Deutschen Indoor Meisterschaft gespielt haben, mit fünf gegen fünf. Wer das 175 Gramm schwere Frisbee in der sogenannten Endzone fängt, bekommt einen Punkt.“

In Deutschland ist es eher eine Uni-Sportart. Die meisten von uns haben mit Ultimate Frisbee an der Uni angefangen. Winfried Burger

Wie Winfried Burger ergänzt, darf man mit der Scheibe nicht laufen. Sobald man diese fängt, muss man so schnell wie möglich stehen bleiben – und dabei darf man nur noch einen Fuß fest am Boden haben.

„Dann wirft man das Frisbee innerhalb von zehn Sekunden seinem Teamkollegen zu und im besten Falle kommt man Stück für Stück in die gegnerische Endzone. Sobald die Scheibe auf dem Boden, im Aus oder beim Gegner landet, wechselt der Scheibenbesitz und das gegnerische Team greift an“, erklärt Winfried Burger.

Laufintensive Sportart kommt ohne Schiri aus

Der Sport ist dabei sehr laufintensiv. Im Freien wird Ultimate Frisbee von der Länge und von der halben Breite eines Fußballfeldes gespielt. In der Halle hat es in etwa die Größe eines Handballfeldes. Ein Spiel dauert in der Halle 45 Minuten und auf dem Feld 90 Minuten.

Doch manchmal kann das Spiel schon früher beendet sein, wie Winfried Burger erklärt: „Sollte eine Mannschaft bereits früher 15 Punkte haben, ist das Spiel schon beendet. Ansonsten gewinnt das Team, das nach der abgelaufenen Zeit mehr Punkte hat.“

Das Besondere an Ultimate Frisbee ist, dass es keinen Schiedsrichter gibt, da es meist sehr körperkontaktlos ist. Falls jemand doch mal etwas härter angegangen wird, ruft der Spieler „Foul“, dann wird der Spielfluss unterbrochen und alle Spieler müssen stehen bleiben.

Falls der beteiligte Gegenspieler das Foul anerkennt, behält der Gefoulte die Scheibe. Bestreitet der Gegenspieler ein Foulspiel, geht die Scheibe zurück zum Werfer. Die Partie wird dann fortgesetzt.

Eher eine Unisportart

Seit 2019 gibt es Ultimate Frisbee als eigenständige Abteilung beim TSV Oberkochen. Die meisten der rund 20 Mitglieder der Linsenlupfer haben den Sport schon länger betrieben.

„In Deutschland ist es eher eine Uni-Sportart. Die meisten von uns haben mit Ultimate Frisbee an der Uni angefangen. Dass es nun in Oberkochen ein Team gibt, ist dem geschuldet, dass viele von uns bei Zeiss arbeiten und Frisbee schon länger gespielt haben“, so Winfried Burger.

Vor sechs Jahren hatten sich schließlich einige Leute gefunden und so fragte man beim TSV Oberkochen an, ob man denn einen eigenen Platz haben könnte – und so wurde die Abteilung gegründet.

Erstmalige Teilnahme an der DM

In diesem Jahr haben die Linsenlupfer dann erstmals bei der Deutschen Indoor Meisterschaft mitgemacht. Bei dieser gibt es insgesamt fünf Ligen. Beim Deutschen Frisbeesport-Verband (DFV) haben sich die Oberkochener schließlich in der fünften Liga Südwest angemeldet.

„Da sich ein Team abgemeldet hatte, sind wir kurzfristig in die vierte Liga nachgerückt. So haben wir dann in Stuttgart in der vierten Liga gespielt“, berichtet Winfried Burger. Das Ziel war dabei der Nichtabstieg. Gespielt wurde in zwei Vierergruppen. Die beiden besten Teams qualifizierten sich für das Halbfinale.

Die Linsenlupfer gewannen dieses – und durch den Einzug ins Finale stand automatisch der Aufstieg in die dritte Liga fest. Am Ende wurde es der zweite Platz. Den Sieg sicherte sich eine Mannschaft aus Freiburg. „Über den Aufstieg haben wir uns alle im Team natürlich riesig gefreut“, so der stolze Abteilungsleiter Winfried Burger.

Deutschlandweite Turniere

Fast das gesamte Jahr über finden deutschlandweit am Wochenende sogenannte Spaßturniere statt. Das nächste größere Highlight findet für die Linsenlupfer an Ostern statt, in Rimini werden sie ein Strandturnier spielen. Am 20. April richten die Linsenlupfer im Carl-Zeiss-Turnier dann selbst ein Turnier aus.

Wer Ultimate Frisbee mal ausprobieren möchte, ist bei den Linsenlupfer jederzeit herzlich willkommen. „Wer Interesse an Laufen und Scheibenwerfen hat, kann jederzeit vorbeikommen und sich das mal anschauen. Wir trainieren immer montags um 17 Uhr und donnerstags um 17.30 Uhr im Carl-Zeiss-Stadion“, so Winfried Burger abschließend.