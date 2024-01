In der Handball-Bezirksliga hat die HSG Oberkochen/Königsbronn die Tabellenführung verteidigen können. Die HSG setzte sich 38:32 bei der TSG Schnaitheim durch. Auf Rang zwei folgt die SG Hofen/Hüttlingen 2, bei der TG Geislingen gab es einen knappen 30:28-Erfolg. Die HSG hat weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf die SG2H2. Spannung herrscht auch bei den Damen. Die SG Hofen/Hüttlingen 2 und die Aalener Sportallianz sind gleichauf. Die Aalener haben allerdings ein Spiel mehr absolviert. Die Partien in der Übersicht:

Herren, Bezirksliga, HSG Oberkochen/Königsbronn

Die HSG Oberkochen/Königsbronn schafft die Revanche für den Punktverlust zum Saisonauftakt gegen die TSG Schnaitheim und behält dieses Mal mit 38:32 Toren die Oberhand. Im ersten Saisonspiel trotzten die Schnaitheim noch den Blau-Gelben in letzter Sekunde den bisher einzigen Punkt in dieser Saison ab (30:30). Nun revanchiert sich die Hoga-Truppe beim selbsterklärten „Angstgegner“ mit dem ersten Auswärtssieg in Schnaitheim seit November 2017 - damals war Tim Hoga selbst noch fünffacher Torschütze beim knappen 24:25-Erfolg. Mit dem wichtigen Sieg bleiben Eckardt & Co. auch im zwölften Spiel diese Saison ungeschlagen und stehen nun mit zwei Punkten Vorsprung auf die SG Hofen/Hüttlingen II an der Tabellenspitze, nachdem die SG2H letzte Woche überraschend einen Punkt gegen den Heidenheimer SB (24:24) liegengelassen hat.

Gut 400 Zuschauer sehen zu Beginn ein umkämpftes Spiel

Die gut 400 Zuschauer in der vollen Ballspielhalle bekamen anfangs das erwartet umkämpfte Spiel zu sehen. Es schenkten sich beide Mannschaften nichts und so war das Spiel logischerweise in den ersten zehn Minuten ausgeglichen (4:5). In der Folgezeit schlichen sich auffallend viele technische Fehler und unvorbereitete Abschlüsse bei der HSG ein. Die TSG nutze diese Schwächephase eiskalt mit einem 4-Tore-Lauf, um sich erstmals etwas abzusetzen (8:5). Das Trainerduo Tim und Joachim Hoga reagierte mit einer Auszeit und stellte die Abwehr auf eine offensivere 3-2-1-Formation um. Die Umstellung fruchtete und prompt hatte die HSG auch ihre Souveränität im Angriff wieder gefunden. Zusammen mit der Abwehr kam auch Ehresmann langsam in die Partie. Er leitete in dieser Phase zuerst mit schönen Paraden zwei ebenso schöne Gegenstöße von Jäschke ein und parierte anschließend stark einen Strafwurf von Mühlberger. Die Blau-Gelben stellten so die gute Anfangsphase der TSG binnen weniger Minuten mit einem Sechs-Tore-Zwischenspurt auf den Kopf (10:13). Insbesondere Rückraumschütze Schneider und Mittelmann Hofmann bekamen die Grün-Weißen in dieser Phase überhaupt nicht in den Griff. Auf der Gegenseite waren es Krapf und Mühlberger, gemeinsam am Ende 16 Mal erfolgreich, die sich immer wieder durchtankten und so ihre TSG zur Halbzeit noch im Spiel hielten (16:18).

Ein guter HSG-Start

Im zweiten Durchgang kam die HSG dann viel entschlossener aus der Kabine. Angeführt vom Regisseur Nico Hofmann auf der Mitte setzen sie sich kurz nach dem Pausentee schnell auf fünf Tore ab (17:22). Die Blau-Gelben agierten nun im Angriff und in der Abwehr konsequenter. Ein weiterer HSG-Lauf, mit drei Treffern von Jakob Hug - dem zweiten Kopf des kongenialen Mittelmannduos, brachte dann Mitte der zweiten Hälfte die vermeintliche Vorentscheidung 23:31). Doch die HSG war sich wohl ihrer Sache zu sicher und wähnte sich bereits als sicherer Sieger. Der Hoga-Truppe gelang unerklärlicherweise zehn Minuten lang im Angriff nahezu gar nichts mehr. Die etlichen Ballverluste luden Mühlberger und den flinken Kohler ein ums andere Mal zu Tempogenstößen ein. So kam die TSG fünf Minuten vor Ende nochmal auf drei Tore ran (31:34). In der Halle keimte nochmal kurz Hoffnung beim TSG-Anhang auf, den aber die HSG mit zwei Treffern der Routiniers Grohsler und Richardon jäh wieder erstickte. Es machte sich dann doch der breitere Kader der HSG bemerkbar, da den Schnaitheimern in den letzten Minuten merklich die Kräfte ausgingen.

So setzte sich die HSG am Ende doch relativ souverän gegen aufopferungsvolle Hausherren mit 38:32 durch. Die Blau-Gelben konnten somit den „Fluch“ brechen und durften damit erstmals seit November 2017 wieder einen Sieg in der Ballspielhalle feiern. Neben Trainer Tim Hoga, standen damals vom aktuellen Team nur Hug, Ehresmann und Richardon auch auf der Platte. Das bestätigt was für eine Verjüngung die HSG in den letzten Jahren durchgemacht hat. Diese junge Mannschaft macht Spaß und hat das Potential noch mehr zu erreichen.

HSG Oberkochen/Königsbronn: Dominik Schweikert, Peter Ehresmann; Nico Hofmann (7/4), Colin Schneider (6), Kevin Pharion (4), Tim Jäschke (4), Jakob Hug (4/1), Niklas Engel (4), Kai Lumpp (3), Timo Grohsler (3), Lukas Eckardt (2), Patrick Richardon (1), Julian Oltersdorf, Elia Hafner

Bezirksliga, Herren, SG Hofen/Hüttlingen 2

In der Handball-Bezirksliga hat die SG Hofen/Hüttlingen 2 den ersten Sieg des Jahres gefeiert. Bis man diesen perfekt machen konnte, war es allerdings ein hartes Stück Arbeit. Der Tabellenzweite hat mit 30:28 beim Siebten TG Geislingen gewonnen.

Ausgeglichene Anfangsphase

Die Anfangsphase der Partie in Geislingen war ausgeglichen. Zweimal konnte sich Hofen/Hüttlingen 2 eine Zwei-Tore-Führung erspielen (5:3 und 8:6). Nach dem 6:8 drehte Geislingen dann aber auf, mit vier Treffern in Serie. Somit führten die Hausherren erstmals mit zwei Toren Unterschied (15. Minute). Hofen/Hüttlingen 2 konnte aber schnell wieder ausgleichen. Kevin Scheurmann und Jonas Harsch sorgten binnen 31 Sekunden für den Ausgleich zum 10:10.

Geislingen setzt sich ab, doch Hofen/Hüttlingen 2 hat die passende Antwort

Geislingen zeigte sich davon aber völlig unbeeindruckt und kam dann erneut ins Rollen, mit fünf Toren nacheinander. In der 27. Minute führte die TG mit 17:12. Es bahnte sich eine deutliche Halbzeitführung für die Hausherren an - doch weit gefehlt. Das Team vom Kappelberg und Kochertal konnte den Rückstand bis zur Pause auf ein Tor verkürzen (16:17). In der zweiten Halbzeit blieb es spannend. Geislingen kam besser aus der Kabine und erhöhte schnell auf 20:17. Die SG2H2-Herren ließen sich allerdings nicht abschütteln und blieben dran. In der 53. Minute war die Partie erstmals seit der 16. Minute wieder ausgeglichen. Luca Seeh traf für Hofen/Hüttlingen (26:26). Korbinian Böhm war es schließlich, der die SG2H2 in der 56. Minute in Führung brachte. Der Konter folgte aber prompt. Knapp vier Minuten vor dem Ende stand es 27:27. Dann folgte schließlich die spielentscheidende Minute. In der 58. Minute erzielte Hofen/Hüttlingen 2 zwei Treffer, Louis Fürst und Philipp Hügler waren erfolgreich. Fabian Kotas konnte zwar nochmals verkürzen, doch Louis Fürst sorgte schließlich für den 30:28-Endstand. Die SG Hofen/Hüttlingen 2 belegt in der Tabelle weiterhin den zweiten Rang (21:3 Punkte). Spitzenreiter ist die HSG Oberkochen/Königsbronn mit 23:1 Punkten. Am kommenden Samstag steht in der Hüttlinger Limeshalle das Heimspiel gegen den Tabellenletzten 1. Heubacher Handballverein an. Los geht es um 14.40 Uhr.

SG2H2: Rathgeb, Abele - Seeh (7), Böhm (7), Scheurmann (5), Harsch (4), Sauter (3), Hügler (2), Fürst (2), Oppold, Heckmann, Frankenreiter, Apprich

Damen, Bezirksklasse, SG Hofen/Hüttlingen 2

Die zweite Damenmannschaft der SG Hofen/Hüttlingen ist mit einem deutlichen Auswärtssieg ins neue Jahr gestartet. In Böhmenkirch setzte sich die SG2H2 mit 32:20 gegen die SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch 2 durch. Dabei sah es lange Zeit überhaupt nicht nach einem deutlichen Sieg aus, doch im zweiten Durchgang drehte die junge Mannschaft dann so richtig auf.

In Böhmenkirch musste die SG2H2 auf einige Leistungsträger verzichten, dafür rückten Jugendspielerinnen in den Kader. Die Gastgeberinnen kamen besser ins Spiel und führten nach achteinhalb Minute mit 5:2. Die erste Auszeit tat dem Spitzenreiter der Bezirksklasse sehr gut, denn danach lief es wesentlich besser. Ein 5:0-Lauf zwischen der neunten und zwölften Minute, brachte schließlich die erste Führung des Spiels. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen. Zwischenzeitlich konnte die SG wieder ausgleichen (10:10/21. Minute). Doch Hanna Schmid, Alina Neher und zweimal Lena Stock sorgten mit ihren Toren schließlich für die erste Vier-Tore-Führung für Hofen/Hüttlingen (14:10/27. Minute). Vor der Pause konnten die Gastgeberinnen noch zwei Tore erzielen, das letzte Wort gehörte allerdings Lisa Hänle. Mit ihrem Treffer sorgte sie für eine 15:12-Pausenführung.

SG2H2-Damen drehen nach der Pause auf

Im zweiten Durchgang baute die SG Hofen/Hüttlingen 2 die Führung weiter aus. Die Offensive erzielte Tor um Tor und die Defensive stand sicher. Nach 52 Minuten hatte man erstmals zehn Tore Vorsprung (28:18). Letztlich konnten die SG2H2-Damen einen Sieg mit zwölf Toren Unterschied feiern. „Wir sind schwer ins Spiel gekommen und die Chancenverwertung war ausbaufähig. Nach der ersten Auszeit begann dann unsere Aufholjagd. Die jungen Spielerinnen haben super gespielt - und mit der geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir uns den klaren Sieg schließlich erkämpft“, freute sich Kapitänin Alina Neher. In der Tabelle rangiert die SG Hofen/Hüttlingen weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz (16:0). Am Sonntag kommt es dann zum absoluten Topspiel. Der Tabellenzweite (16:2) Aalener Sportallianz wird zu Gast in der Hüttlinger Limeshalle sein. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

SG2H2: Ott - Funk (8), Stock (6), Harsch (6), Schmid (5), Neher (4), Hänle (2), Weiß (1), Anlauf, Schneider, Nowak, Mayer-Langer.

Damen, Bezirksklasse, Aalener Sportallianz

Die Frauen der Aalener Sportallianz sind einem Heimspiel gegen den TSV Bartenbach 2 am vergangenen Samstag ins Handballjahr 2024 gestartet - und das erfolgreich, sie holten sich beim 21:17 ihren achten Saisonsieg im neunten Spiel. Allerdings mussten die Mädels von Mo Jäschke und Franzi Bader deutlich mehr kämpfen als ihnen eigentlich lieb war, auch wenn noch im Hinterkopf war, dass man sich auch im Hinspiel sehr schwer tat.

Der Tabellenvorletzte ist lange spielbestimmend

Der Tabellenvorletzte bestimmte sogar fast die komplette erste Hälfte in der die Sportallianz nicht einmal in Führung gehen konnte. Immer wieder legten die Gäste vor und auch wenn sich die ASA nicht abschütteln ließ, stand es zur Halbzeit nur 11:11. Mia Schwager war es dann die nach dem Wechsel die erste Führung für ihre Mannschaft erzielen konnte und die ließen sich die Mädels nun auch nicht mehr nehmen. Konnten die Gäste zunächst bis zum 14:13 mithalten, so konnten dann Alissa Winter, Tina Rieger und Nicole Herderich mit ihren Treffern zum 17:13 das Spiel in die gewünschten Bahnen lenken. Die ASA hatta das Spiel nun im Griff, beim 20:15 ihren größten Vorsprung und brachte die Partie sicher nach Hause. Damit bleibt man auf dem zweiten Tabellenplatz, vor dem Gipfeltreffen nächste Woche in Hüttlingen bleibt aber noch viel Arbeit.



ASA: Ronja Zeller, Kathrin Bürgermeister; Sonja Schnippering (1), Amelie Mehser, Nicole Herderich(1), Melanie Enenkel(1), Mara Kausch(3), Lisa Bürgermeister, Tina Rieger(2/2), Nadine Vogel(3), Lorena Lenz, Katja Arend(1), Alissa Winter(2), Mia Schwager(7/2).