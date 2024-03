Die HSG-Damen feiern in der Landesliga den ersten Saisonsieg

Die Handballerinnen der HSG Oberkochen/Königsbronn haben den ersten Saisonsieg in der Landesliga gefeiert. Gegen den TSV Heiningen II setzte man sich mit 20:19 durch.Acht Minuten vor dem Ende führte die HSG noch mit 19:14, doch Heiningen konnte knapp zweieinhalb Minuten vor dem Ende zum 19:19 ausgleichen. Da Schlusswort gehörte allerdings Oberkochen/Königsbronn: In den letzten zehn Sekunden konnte Maren Rentschler durch einen Abwehr-Steal den Ball in HSG-Besitz bringen und über Ann-Kathrin Stitz den Konter einleiten. Nach einem passgenauen Anspiel von Julia Engel auf Rhena Gestenlauer konnte diese den Siegtreffer erzielen. Der darauf entfesselte Jubel zeigte die Erleichterung, da man zumindest nicht mit null Punkten auf dem Konto absteigen wird.

Herren, Bezirksliga

Den Torhunger haben die Handballer der HSG Oberkochen/Königsbronn gegen den 1. Heubacher HV erst in der zweiten Halbzeit geweckt. Der Tabellenführer der Bezirksliga hatte Startschwierigkeiten im ersten Durchgang, kam dann aber in der zweiten Hälfte so richtig ins Rollen. Die Blau-Gelben erzilten in der zweiten Hälfte 22 Tore und siegten am Ende deutlich mit 37:21. Die HSG erledigte die nächste Pflichtaufgabe im Saisonendspurt und steht damit weiter an der Tabellenspitze (33:3 Punkte). Die Truppe von Tim und Joachim Hoga hat aber noch nichts erreicht, denn es stehen noch vier Partien aus.Darunter sind auch noch die beiden schweren Duelle gegen die Verfolger SG Hofen/Hüttlingen II (27:7) und SG Kuchen/Gingen (30:6).

Damen, Bezirksklasse

Die Frauen der Aalener Sportallianz haben das Derby bei der HSG Oberkochen/Königsbronn klar mit 26:17 gewonnen und ihren zweiten Tabellenplatz gefestigt. Die Rollen waren im Derby klar verteilt, die ASA Tabellenzweiter, die Gastgeberinnen Vorletzter. In der ersten Viertelstunde war davon allerdings nicht viel zu spüren, die HSG hielt mit und die Mannschaft von Mo Jäschke und Franzi Auer konnte sich nur einen kleinen Vorsprung herausspielen. Dann aber elf Minuten ohne Gegentor später waren die Verhältnisse zu Recht gerückt, die Allianz führte mit 3:11 und hatte den Grundstein gelegt. Zur Halbzeit hatten die Gastgeberinnen leicht auf 7:13 verkürzt, aber die Gäste hatten das Spiel sicher im Griff. 10:18 nach gut 40 Minuten und der Vorsprung pendelte sich in dieser Höhe ein. Näher als sechs Tore kam die HSG nicht mehr ran und die Allianz steuerte einen souveränen Sieg über die Linie.

Herren, Bezirksklasse

Die Männer der Aalener Sportallianz bekommen ihren Negativlauf nicht in den Griff und mussten sich am vergangenen Samstag im Derby bei der HSG Oberkochen/Königsbronn 2 mit 32:28 geschlagen geben. Die Gastgeber waren schon auf Grund des Tabellenstandes (3.) klar favorisiert, vor allem, nachdem die ASA aus dem letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt hatte. Allerdings zeigte sich die Allianz gegenüber dem letzten Auftritt in Nenningen deutlich verbessert, die Jungs von Hajo Bürgermeister und Holger Merz gingen zu Beginn sogar mit drei Treffern in Führung. Nach zehn Minuten kamen die Gastgeber aber besser ins Spiel, führten ihrerseits mit 9:6 und drängten die ASA in die Auszeit. Anschließend verkürzte die Allianz zwar auf 9:7, war danach aber völlig indisponiert und stand bereits zur Halbzeit und dem 18:12 mit dem Rücken an der Wand. Kämpferisch kann am den Jungs Nichts vorwerfen, zehn Minuten nach der Pause hatten sie beim 22:19 den Anschluss wieder hergestellt und das Spiel bewegte sich nun immer im drei, vier Tore Abstand. Der letzte Drücker den aufzuholen gelang der Allianz dann aber nicht mehr und so muss man in den letzten Spielen den Blick eher nach unten richten.