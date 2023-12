Der gebürtige Oberkochener Stefan Willsch hat sich in diesem Jahr im finnischen Rovaniemi den Weltmeistertitel im Bowhunting gesichert.

Bowhunting ist Feldbogenschießen

Was das überhaupt ist, erklärt der Weltmeister: „Bowhunting ist Feldbogenschießen. Man steht jetzt nicht wie beim olympischen Schießen auf der Wiese und schießt immer auf die gleichen Entfernungen, sondern man bewegt sich auf Feld und Flur. Man läuft einen Parcours ab und hat dann eben Feldscheiben, Feldauflagen oder 3D-Tiernachbildungen, auf die man schießt“, so Stefan Willsch. Die 3D-Tiernachbildungen sehen dabei mal mehr, mal weniger lebensecht aus. Der Herz- und Lungenbereich als sogenannte „Killzone“ bringt am meisten Punkte. Die Tiere gibt es dabei in verschiedensten Größen. „Von Eichhörnchen bis hin zu einem Bison. Je nach Größe der Tiere stehen diese auch unterschiedlich weit entfernt. Man weiß aber nie, wie weit sie wegstehen. Die Maximalentfernung ist allerdings 54 Meter“, berichtet Stefan Willsch. An einem Tag schießt man 28 Ziele. Je nachdem, wie weit diese entfernt sind, werden dabei zwischen fünf und zehn Kilometer am Tag zurückgelegt. „Je nach Topographie kommen dabei auch noch einige Höhenmeter zusammen“, sagt Stefan Willsch. Der 54-Jährige schießt einen sogenannten Recurve. Das ist ein Sportbogen mit Carbon-Wurfarm, Metallmittelteil ohne Visierung.

Stefan Willsch hat 20 Jahre lang Handball in Oberkochen gespielt

Insgesamt hat Stefan Willsch über zwei Jahrzehnte Handball in Oberkochen gespielt. Der Liebe wegen ist er dann auf die Ulmer Alb gezogen. Heute lebt er in Neenstetten. Als er mit Mitte 30 erstmals Vater wurde, hatte er sich eigentlich einen Sport gesucht, bei dem er öfters daheim ist. „Ich wollte unbedingt mal wieder Bogenschießen. Zuletzt hatte ich das als Kind gemacht. In Göppingen hatte ich mich vor 19 Jahren bei einem Bogenkurs angemeldet. Ich hatte Spaß daran und viele Jahre schoss ich mit sogenannten Primitivbögen, die man selbst aus dem Stamm heraus schnitzt. Danach hab ich wieder Langbogen und Recurve geschossen. Bis auf die Visierklassen habe ich das ganze Spektrum durch“, berichtet Stefan Willsch. 2005 nahm er erstmals an der deutschen Meisterschaft teil. Da er nicht unerfolgreich war, standen weitere Turniere und Meisterschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. 2007 machte er schließlich in der Schweiz mit dem Holzbogen bei seiner ersten Weltmeisterschaft mit. „Das war schon eine besondere Erfahrung, wenn dann bis zu 2000 Schützen vor Ort sind.“

Weltmeister in der Heimat von Santa Claus

Mit der Zeit wurde Stefan Willsch immer erfolgreicher und somit wuchs auch der Ehrgeiz, das Maximum zu erreichen. Mittlerweile trainiert er sechs bis siebenmal die Woche. Das harte Training hat sich ausgezahlt. Im vergangenen Jahr wurde er in Frankreich Europameister und im Juli diesen Jahres sicherte er sich im finnischen Rovaniemi den Weltmeistertitel - also in der Heimat von Santa Claus.

Mit zwei anderen Neenstettener Vereinskollegen machte er die Reise nach Finnland. Erstmals überhaupt richtete der finnische Verband eine Weltmeisterschaft aus. „Für mich stand fest: Da muss ich hin. Wann komme ich sonst mal nach Finnland zum Feldbogenschießen“, so Stefan Willsch. Da es zu Mittsommer nachts nicht dunkel wird, hatte sich der Veranstalter etwas Besonders überlegt. Alle Teilnehmer mussten einen Parcours bei Nacht schießen. „Aufgrund des Biorhythmus ist das natürlich schon eine besondere Geschichte. Ich hatte das Glück, dass ich gleich am ersten Tag bei Nacht auf die Jagd gehen durfte. Zwei Bogenklassen wurden zugeteilt - und meine Bowhunter-Recurve-Klasse gehörte dazu. Die anderen hatten tagsüber geschossen“, erklärt Stefan Willsch. Um 21.30 Uhr startete seine Jagd. Nach Mitternacht setzte dann erstmals die Müdigkeit ein. Diese störte allerdings nicht zu sehr, denn am Ende der Wettkampfnacht stand ein bravouröser dritter Platz zu Buche.

Ein enges Rennen um den Titel

An Tag zwei belauerte er sich mit seinen beiden Konkurrenten - einem weiteren Deutschen (Rang eins) und einem Engländer (Rang zwei). Am dritten Tag stand die Zweipfeilhunter-Runde an. Bei dieser kann man viele Punkte gutmachen, wenn der Gegner mal einen Fehlschuss hat. Bis auf zwei Punkte kam er an den führenden Deutschen heran. Am allesentscheidenden vierten und letzten Tag herrschte also große Spannung. „Wir waren schon beide sehr nervös. Zwei Punkte Unterschied sind nach drei Wettkampftagen praktisch nichts. Pro Tag kann man nämlich maximal 560 Punkte machen. Nach der Hälfte des Parcours waren wir punktgleich“, so Stefan Willsch.

Doch dann zeigte Willschs Konkurrent Nerven. An einem Ziel schoss er zwei Pfeile vorbei - und nun hatte Willsch die große Chance, sich abzusetzen. Das gelang ihm schließlich auch. Am Ende hatte er 16 Punkte Vorsprung - und Oberkochen kann sich über einen Weltmeister freuen. Auch wenn Willsch nicht mehr auf der Ostalb lebt, ist er mit seiner Heimat Oberkochen bis heute eng verbunden.