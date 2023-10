Carmen Wörz übernimmt Arztpraxis in Oberkochen

Nach vielen Jahren in der Oberkochener Gemeinschaftspraxis mit Zweigpraxis in Heubach übergibt Peter Gangl nun das Ruder an Dr. Carmen Wörz. Er bleibt den Patienten mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Spezialwissen rund um die Chirotherapie als angestellter Facharzt in der Oberkochener Praxis allerdings erhalten.

„Ich bin froh und dankbar, dass Peter Gangl in der Praxis weiter tätig sein wird“, so Dr. Carmen Wörz und sie fügt hinzu: „Herr Gangl hat viel für den Aufbau der Praxis im Ärztehaus getan und sie maßgeblich geprägt.“ Die Patienten schätzten seine ruhige Art, seine Kompetenz und sein Einfühlungsvermögen und „für mich war er in den vergangenen zehn Jahren verlässlicher Partner und gab sein Wissen und seine Erfahrung gerne an mich weiter“, fügt Wörz hinzu.

Sie möchte mit bewährter Sorgfalt und Aufmerksamkeit die Praxis in Oberkochen weiterführen und die Patienten würden auch zukünftig eine qualitativ zuverlässige Versorgung erhalten. Dennoch würden sich wenige Dinge ändern. Dr. Miriam Deininger scheide auf eigenen Wunsch aus. Das Ärzte-Team werde weiterhin ergänzt durch die Allgemeinmedizinerin Dr. Nadja Wagner, die viele Jahre in der Praxis als angestellte Ärztin beschäftigt sei.

Nicht unerwähnt lässt Dr. Carmen Wörz, dass „wir sehr gerne einen weiteren Arzt bei uns beschäftigen würden“. Künftig wird die Praxis in der Aalener Straße 34 in Oberkochen unter dem Logo „Praxis für Allgemeinmedizin Dr. Carmen Wörz und Ärzte-Team“ agieren. Aktuell gelte der Blick einer Verbesserung der technischen Abläufe. An einer schnelleren EDV werde gearbeitet und man wolle eine Terminsprechstunde einführen, „um Wartezeiten besser unter Kontrolle zu haben“.

Unverändert bleibe die „Zweigpraxis“ in Heubach zu den bestehenden Sprechzeiten geöffnet. Wie gewohnt würden dort auch alle drei Ärzte des Ärzte-Teams praktizieren.