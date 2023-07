Oberkochen

50 Jahres Ostalbkreis: Ein Baum zum Geburtstag

Oberkochen / Lesedauer: 2 min

Landrat Joachim Bläse (links) übergibt den Zukunftsbaum, einen Apfeldorn, mit Erinnerungstafel an Bürgermeister Peter Traub. (Foto: Stadt Oberkochen )

Wie vielfältig und bunt der Ostalbkreis ist und welche Schätze dort schlummern, das erlebt Landrat Joachim Bläse in diesem Jahr hautnah. So auch am Samstag in Oberkochen.

Veröffentlicht: 24.07.2023, 16:58 Von: Aalener Nachrichten