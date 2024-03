OAG-Elternbeirat überreicht neue Schultrikots

Fußballer starten in neuem Dress bei Jugend trainiert für Olympia.

Vergangene Woche gab es neue Trikots für die Fußballschulmannschaften am Ostalb-Gymnasium Bopfingen. Ab sofort stehen nun die ,kleinen‘ und ,großen‘ Kicker in neuem Dress auf dem Fußball-feld. Dr. Fridmann Hornung, Vorsitzender des Elternbeirats, übergab die neuen Trikots, die vom Elternbeirat gespendet wurden, offiziell an die aktuelle Wettkampfmannschaft ,Fußball‘ im Beisein des Fachschaftsleiters ,Sport‘, Sebastian Voll, und des Schulleiters Dr. Pascal Bizard.

Sebastian Voll koordiniert und betreut den Fußballwettkampfbetrieb in dieser Saison am OAG. Er war es auch, der sich aufgrund veralteter Trikotsätze für die Neuanschaffung einsetzte und beim Elternbeirat die ,Werbetrommel‘ für neue Trikots zur Förderung der Teambildung schlug. Schon seit Jahren nimmt das Ostalb-Gymnasium traditionell an verschiedenen Wettkampfdisziplinen von Ju-gend trainiert für Olympia teil. Für sportbegeisterte SchülerInnen und WählerInnen des Profilfachs ,Sport‘ immer wieder eine motivierende Gelegenheit, sich sportlichen Herausforderungen zu stellen und Gegnern auf Augenhöhe im Wettkampf zu begegnen.

Als Identifikationssymbol ist auf den Trikots der Ipf, das regionale Wahrzeichen Bopfingens und des OAG, abgedruckt. Die jungen Kicker haben sich riesig über diese Geste der Wertschätzung gefreut und starten nun höchstmotiviert in die neue Wettkampfsaison von Jugend trainiert für Olympia, die dieser Tage beginnt. Schulleiter Pascal Bizard und Sebastian Voll bedankten sich sehr herzlich für die Spende beim Elternbereit und freuten sich, dass die Schulmannschaften nun einheitlich und identifikationsstiftend auf den Sportstätten auflaufen können.