Nördlinger Frauen haben 123 Herzkissen genäht

Ulrike Stowasser, Birgit Fischer und ihre Mitstreiterinnen waren fleißig. Rund 123 Herzkissen entstanden von den Mitgliedern der Gruppe „Women Life“, die zum Katholischen Frauenbund Nördlingen gehört. Am Montag, 7. August, haben sie es sich nicht nehmen lassen, die Herzkissen persönlich in der Waldburg–Zeil Klinik Schwabenland abzugeben. Von der Rehaklinik, in der sich unter anderem Frauen nach Brustkrebserkrankung erholen, gehen die Kissen an die operierenden Kliniken in der Region. Die Waldburg–Zeil Klinken sagen Danke für diese großzügige Spende.

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Jährlich fast 70.000 Patientinnen erhalten die erschütternde Diagnose Mammakarzinom. Im Kampf gegen den Brustkrebs sind Chemo und OP erfolgsversprechende Therapien. Doch im Heilungsprozess ringen die Betroffenen häufig mit starken Wundschmerzen. Damit dieser Schmerz gelindert wird, wurde in den USA ein spezielles Kissen mit verlängerten Ohren und einer guten Polsterung entwickelt — das sogenannte „Herzkissen“. Es passt bequem unter den Arm, und lässt sich außerdem gut in den Arm nehmen. Schmerzen durch OP–Narben oder Verspannungen werden durch das Kissen gemindert. Die entlastende Haltung reduziert die Schwellung unter dem Arm. Die bunten Herzkissen, die von Ehrenamtlichen genäht und oft gleich nach der OP überreicht werden, trösten und bringen Freude.

Die Herzkissenaktion stammt aus den USA. Die dänische Krankenschwester Nancy Friis–Jensen brachte die Idee 2006 von dort aus nach Europa und gründete das Heart Pillow Project, um die Idee „Herzkissen für Brustkrebspatientinnen — verschenkt von Herz zu Herz“ zu verbreiten.

Frauen im Alter von Anfang 30 treffen sich unter dem Dach des Katholischen Frauenbundes Nördlingen in der Gruppe „Women Life“. In ihren monatlichen Gruppenabenden gehen sie auf die unterschiedlichsten Themen ein. Das Herzkissenprojekt hat allen besonders Freude bereitet, weil es darum ging, mit den eigenen Händen etwas Hilfreiches für andere Frauen zu gestalten. Ansprechpartnerin ist Ulrike Stowasser.