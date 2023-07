Workshop zu ChatGPT in Marketing und Vertrieb

Im Praxis–Workshop „ChatGPT in Marketing und Vertrieb erfolgreich nutzen“ werden am 27. Juli von 9 bis 17 Uhr KI–Tools wie ChatGPT ausprobiert. Die Veranstaltung findet im Technologie Centrum Westbayern in der Emil–Eigner–Straße 1 in Nördlingen statt. Die Teilnehmer werden konkrete Übungen aus dem Unternehmensalltag machen. Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.tcw–donau–ries.de.