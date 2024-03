Am Dienstag hat die Stadt Nördlingen die Türmerkatze Wendelstein in den Ruhestand verabschiedet. Das Tier war zuständig für die Taubenabwehr. Im städtischen Haushalt gab es sogar ein Budget für Futter und Tierarztkosten.

Urkunde vom Oberbürgermeister

Wie eine Katze wohl ihren Ruhestand verbringt? Sie wird sich wahrscheinlich kein E-Bike kaufen oder Busreisen ins Voralpenland unternehmen, wie es der gemeine Menschenrentner ab und an gerne macht. Auch von Enkelkatzen ist nichts bekannt. Am ersten Rententag wird es wohl noch ungewohnt für Wendelstein sein. Sie kann jetzt ausschlafen, vielleicht am Nachmittag ein Schläfchen neben der Heizung halten und immer wieder einen Blick auf die Urkunde werfen, die ihr der Oberbürgermeister für ihr 15-jähriges Engagement überreicht hat.

Fanpost aus aller Welt

Auch Fanpost, aus Deutschland oder Asien, wird sie voraussichtlich noch weiter bekommen. Die kann sie dann in Ruhe bei einem Glas Wein, pardon, Schälchen Milch, lesen. Allerdings ist Wendelstein ein Arbeitstier. Wahrscheinlich lässt sie es sich nicht nehmen, immer wieder mal einen Ausflug zum Kirchturm zu machen und die ein oder andere Taube zu vertreiben.

