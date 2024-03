Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner steht in der Türmerstube des Daniel. Neben ihm ein Geschenkkorb und eine Urkunde für ein 15-jähriges Dienstjubiläum. Fast Alltag, sollte man meinen.

Doch der OB gießt Milch in ein gläsernes Schälchen um die Jubilarin anzulocken. Türmer Horst Lenner hält ein Katzenspielzeug in der Hand. Und da schlüpft die Geehrte auf vier Pfoten schon die Treppe herunter und lässt sich auf dem Tisch vor dem Oberbürgermeister nieder. Das Presseaufgebot ist groß an diesem Tag, wird doch die bunt gefleckte Türmerkatze Wendelstein in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Zufällig auf den Turm gekommen

Vor 15 Jahren ist das Tier eher zufällig auf den 90 Meter hohen Kirchturm gekommen. Der damalige Türmer Günter Burger macht es sich gerade in der Türmerstube bequem. Als er sich eine Fischdose öffnen will, steht plötzlich eine Katze vor ihm. Vermutlich stamme das Tier aus dem Hotel Sonne, sagt Türmer Horst Lenner. Dort habe es eine Mutterkatze gegeben, die Wendelstein sehr ähnlich sehe.

Und weil die Stadt Nördlingen Probleme mit Tauben und allerlei Getier auf dem Turm hat, wird die Katze kurzerhand als „städtische Mitarbeiterin“ eingestellt. Ihren Namen erhält die neue Kollegin aufgrund ihrer Wirkungsstätte: „Wendelstein“ hat man den Kirchtturm Daniel bis ins 19. Jahrhundert genannt.

Gewissenhaft Tauben gejagt

Ihren Job hat sie in den vergangenen 15 Jahren sehr ernst genommen. So ist Horst Lenner einmal gefragt worden, ob Wendelstein denn wirklich Tauben jage. „Nein, ihre Anwesenheit reicht zur Abschreckung“, entgegnet er. „In diesem Moment fällt der Kopf einer Taube auf den Schreibtisch und Wendelstein hat eine Riesensauerei in der Türmerstube veranstaltet; überall waren Federn“, erzählt der Türmer.

Über die Jahre hat Wendelstein internationale Fans gewonnen. (Foto: lua )

Damit Wendelstein sich frei bewegen kann, gibt es in der Tür der Türmerstube eine Katzenklappe. Ihr Geschäft verrichtet Wendelstein in einem Katzenklo, hoch oben in einem Verschlag auf dem Turm. Geht es um die Reinlichkeit, ist die Katze eigen. Denn wenn das Katzenklo nicht rechtzeitig sauber gemacht wird, verrichtet sie ihr Geschäft demonstrativ in der Türmerstube, erzählt Horst Lenner.

Japanisches Filmteam zu Gast

Mittlerweile hat es die Katze zu internationaler Berühmtheit gebracht. Sogar ein ganzes Kamerateam aus Japan ist schon wegen ihr nach Nördlingen gereist und hat einen Film über die wohl bekannteste städtische Mitarbeiterin gedreht. „Das war ein berühmter japanischer Tierfilmer. Der hat mehrere Stunden neben der Katze verbracht“, erzählt Horst Lenner.

Wie bei jeder Ehrung städtischer Mitarbeiter gehört auch bei Wendelstein eine Urkunde dazu. (Foto: lua )

Katze bekommt Fanpost

Aus Japan haben ihr Touristen auch schon Futter mitgebracht. Immer wieder kommen Postkarten und Briefe für das Tier aus dem In- und Ausland an. Die kann man übrigens auch nach Wendelsteins Pensionierung noch an den Turm adressieren.

Oberbürgermeister David Wittner überreicht zum Jubiläum eine Urkunde und einen reich gefüllten Geschenkkorb. (Foto: lua )

Schon zum 10-jährigen Jubiläum im Jahr 2019 hat es sich die Stadt Nördlingen nicht nehmen lassen, ihre ungewöhnliche Mitarbeiterin mit einem Geschenkkorb zu ehren. Und jetzt, fünf Jahre später, folgt Wendelsteins offizielle Verabschiedung in den Ruhestand. Oberbürgermeister David Wittner übergibt Wendelstein, wie es sich für ein Jubiläum gehört, einen Geschenkkorb, voll gefüllt mit allerlei Katzenleckereien. Und eine Urkunde für 15 Jahre treue Dienste gibt es natürlich auch.

Lebensabend unten in der Stadt

Ihren Lebensabend verbringt die Katze jetzt bei einem der Türmer in der Stadt. Denn mit ihren 15 Jahren ist sie nicht mehr die Jüngste und der Trubel großer Touristengruppen, wie sie im Sommer nach Nördlingen kommen, machen ihr langsam zu schaffen.

Ob Wendelstein eine Nachfolgekatze bekommt, ist noch ungewiss. Man müsse sich als Stadt jetzt schon überlegen, wer die schwierige Aufgabe der Taubenabwehr in Zukunft übernimmt, sagte Oberbürgermeister Wittner. Nicht ganz ernst gemeinte Vorschläge wie Goldfisch, Krokodil oder ein Papagei, der dann auch den Türmerruf „So Gsell so“ übernehmen könnte, gibt es bereits. Der Oberbürgermeister ist zuversichtlich, dass die vakante Stelle wieder besetzt werden kann: „Der Türmer ist ein Beruf, auf den man durch Hörensagen und persönliche Empfehlung aufmerksam wird. Das ist bei der Türmerkatze ähnlich.“