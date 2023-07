Teddybärentage im Nördlinger Bahnbetriebswerk

Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum veranstaltet am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August, bereits zum 22. Mal im Nördlinger Bahnbetriebswerk die Rieser Teddybärentage. Kinder bis 14 Jahre haben an diesem Wochenende freien Eintritt, wenn sie in Begleitung eines Erwachsenen kommen und einen Teddybären mitbringen, teilt der Verein in einem Schreiben mit.

Das Bahnbetriebswerk ist an diesem Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Besucher können hier eine der größten privaten Sammlung historischer Schienenfahrzeuge in Deutschland besichtigen. Eine Fahrzeugschau mit Fahrzeugen unterschiedlichster Baureihen und Baujahren vermittelt einen Überblick über die Vielfalt des Bahnbetriebs früherer Zeiten in Bayern.

Zusätzlich werden an diesem Wochenende kindgerechte Führungen und eine Mitfahrt auf dem Führerstand einer Diesellok für die großen und kleinen Besucher angeboten. Modellbahnfreunde können die Schaumodellbahnanlage des MEC Nördlingen, die in einem Eisenbahnwagen untergebracht ist, kostenlos besichtigen.

Zusätzlich zu dem oben aufgeführten Programm werden am Sonntag Fahrten mit dem Schienenbus VT 98 9522 nach Harburg angeboten. Dort besteht die Möglichkeit, den Harburger Märchenweg zu gehen, der die Altstadt mit der Burg verbindet.