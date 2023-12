Am Samstag, 26. August, soll ein bislang Unbekannter eine 15-Jährige auf einem Festival am Nördlinger Flugplatz sexuell genötigt haben. Jetzt wendet sich die Polizei an die Bevölkerung und bittet um Hinweise.

Gegen 19 Uhr verschaffte sich der unbekannte Tatverdächtige offenbar Zutritt zur Duschkabine der 15-Jährigen und ging sie auf sexuelle Weise an. Eine Zeugin bemerkte die Hilferufe der 15-Jährigen und kam ihr zu Hilfe. Der bislang unbekannte Mann ließ daraufhin von der Jugendlichen ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Polizei bittet um Hinweise

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,9 Meter groß, 25 Jahre, normale schlanke Statur, hellhäutig, braune glatte kurze Haare, Drei-Tage-Bart, west-/nordeuropäisches Aussehen, sprach deutsch.

Er trug einen Strohhut mit schwarzer Banderole, ein blau-rot-gestreiftes T-Shirt von Tommy Hilfiger, eine schwarze kurze Nike-Sporthose, schwarze Nike-Badeschlappen, eine Gliederkette aus Gold und eine Pilotensonnenbrille.

Die Polizei bittet um Hinweise auf diese Person. (Foto: Foto: Eichberger, Thomas (PP-SWN) )

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt in diesem Fall wegen sexueller Nötigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. Wer kann Hinweise zu der auf den Bildern abgebildeten Person geben? Wer kann Hinweise zu Tat oder Tatverdächtigem geben?