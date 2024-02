Polizei findet per Haftbefehl Gesuchten

Ermittlungen der Nördlinger Polizei zu Körperverletzung und Trunkenheit haben kürzlich zu einem Fahndungstreffer geführt. Am Donnerstag, 15. Februar, kam es in der Hofer Straße gegen 21 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigem und einem 28-jährigem Mann. Der 17-Jährige attackierte den 28-Jährigen zunächst ohne Grund absichtlich mit dem Fahrrad. Als der 28-Jährige weglief, verfolgte ihn sein Kontrahent und beleidigte ihn mehrfach. Der 28-jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Noch während des Telefonats mit der Polizei schlug der Jüngere dem 28-Jährigen ins Gesicht, so dass dessen Brille zu Bruch ging. Anschließend ergriff der Täter die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später im Kreise einer amtsbekannten Personengruppe von den eingesetzten Beamten festgestellt werden. Da der 17-Jährige einen Atemalkohol von knapp zwei Promille aufwies, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der 28-jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Gegen den 17-Jährigen wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. In der Personengruppe konnte noch ein 20-Jähriger Mann angetroffen werden, der mittels Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten konnten diesen schließlich festnehmen und in eine Justizvollzuganstalt bringen.