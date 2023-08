Pfadfinder spenden mehr als Tausend Euro an Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“

Die Pfadfinder Nördlingen, der DPSG Stamm Nordilo, haben Oberbürgermeister David Wittner einen Spendenscheck in Höhe von 1400 Euro für die Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“ überreicht. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, handelt es sich bei der Summe um den Erlös ihrer Ostereieraktion.

Vier Wochen vor Ostern verkaufen die Pfadfinder Nördlingen jeden Samstag auf dem Nördlinger Wochenmarkt bunt gefärbte Ostereier. Die Einnahmen der Aktion sollen Kindern und Jugendlichen und deren Familien in besonderer Notlage helfen. Aufgrund der schweren Erkrankung des Bruders Werner der Pfadfinder Nördlingen, der in den vergangenen Jahrzehnten die Spenden der Ostereieraktion in seiner Mission in Papua Neu Guinea in Form von Ausbildungswerkstätten, Schulen und Kindergärten umgesetzt hat, mussten die Pfadfinder die Vergabe des Erlöses der Osteraktion neu beschließen.

Der Erlös der Ostereieraktion kommt nun unverschuldet in Not geratenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern unbürokratisch und schnell zu Gute. „Die Verwendungszwecke reichen von neuer Kleidung über Küchengeräte bis hin zur Übernahme von Kosten für die Mittagsbetreuung der Kinder,“ sagt Oberbürgermeister David Wittner und bedankte sich bei den Pfadfindern.