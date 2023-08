Motorradclub Nördlingen spendet 2500 Euro an Stiftung

Im Nachgang zur großen Benefiz–Sommerparty des Motorradclubs Nördlingen mit Partyzelt, Cocktailbar, Lagerfeuer, Zeltplatz, Leckerem vom Grill und Live–Rockmusik auf dem vereinseigenem Clubgelände am Ortseingang von Löpsingen haben die Vereinsverantwortlichen Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner mit einem Spendenscheck den Erlös in Höhe von 2500 Euro für die Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“ überreicht.

Nachdem im Vorjahr eine Spende in Höhe von 2500 Euro als Fluthilfe an eine Familie in Marienthal ging, kommt der Reinerlös des Festes und die mit einer Spendenbox gesammelten Spenden laut Mitteilung dieses Mal erneut der Stiftung zugute, die Not leidende Menschen in der Region unterstützt.

Oberbürgermeister Wittner lobte den wiederholten Einsatz des Motorradclubs Nördlingen. Er dankte den Verantwortlichen des Motorradclubs Nördlingen für die Spende, die nun unverschuldet in Not geratene Mitbürgerinnen und Mitbürgern unbürokratisch und schnell zugutekommt.