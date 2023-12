Messerstecher in Nördlingen wurde per Haftbefehl gesucht

Am Donnerstagabend, kurz vor 22.30 Uhr kam es in einer Arbeiterunterkunft in der Nürnberger Straße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei 23-jährigen Männern. Im Verlauf des Streits verletzte einer der Männer seinen Kontrahenten mit einem Brotmesser am Hals.

Die Verletzung war laut Polizeibericht minimal und erforderte keine ärztliche Behandlung. Alle Beteiligten waren bei der Anzeigenaufnahme alkoholisiert und unkooperativ gegenüber den eingesetzten Beamten. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Messerangreifer mit einem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben war.

Er wurde in Gewahrsam genommen und am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Des Weiteren muss der Mann nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.