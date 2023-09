Kabarettist Stefan Kröll tritt im Klösterle auf

Kabarettist Stefan Kröll kommt am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr mit seinem aktuellen Programm „Aufbruch“ in's Klösterle Nördlingen.

In seinem dritten Soloprogramm wagt der Kabarettist und gelernte Schreiner nichts weniger als den „Aufbruch“ aus dem Tal des Jammerns, der Heimat der ewigen Nörgler und Schwarzseher. Raus aus dem seltsam komplizierten Selbstmitleid, hinein in die Welt der schrägen Komik, in das Reich skurriler Geschichten von der Antike bis ins Jetzt. Ein Kabarett-Programm, das beim Zuschauer noch lange nachwirkt.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region, sowie online unter www.eventim.de und www.reservix.de