Innenstadt am 22. Oktober wegen Herbstmarkt gesperrt

Der bunte Herbst hält Einzug in und mit ihm kommt der traditionelle Nördlinger Herbstmarkt. Zahlreiche Markthändler haben ihr Kommen angekündigt und präsentieren am Sonntag, 22. Oktober, ein buntes Warenangebot, für die Kleinsten sind zwei Kinderkarussells aufgebaut. Von 12.30 bis 17.30 Uhr haben zudem die Nördlinger Ladengeschäfte ihre Türen geöffnet. Um ein unbeschwertes Einkaufserlebnis zu bieten ist die gesamte Innenstadt am Sonntag, 22. Oktober, von 5 bis 19 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.