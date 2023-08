Führung auf dem jüdischen Friedhof

Die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Nördlingen, die Entstehung des Friedhofs, die Bestattungskultur der Israeliten werden am Sonntag, 13. August, Thema dieser Führung sein. Der Treffpunkt ist um 11 Uhr am Jüdischen Friedhof, Stegmühlweg 1.

„Haus der Ewigkeit“ oder „Guter Ort“ — so wird der jüdische Friedhof auch bezeichnet. Die Gräber werden nie aufgehoben und sollen für die Ewigkeit bestehen bleiben. Was erzählen die Inschriften, wofür stehen die Symbole auf den Grabsteinen? Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung bei der Tourist–Information erforderlich, Telefon 09081/84116. Männliche Besucher haben auf dem Friedhof eine Kopfbedeckung zu tragen.