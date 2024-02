Nach dem Brand in einer Asylunterkunft in Nördlingen im Landkreis Donau-Ries ist ein Mensch gestorben. Drei weitere Personen erlitten bei dem Feuer am Sonntag leichte bis schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend mitteilte. Die rund fünfzig Bewohner wurden vorerst in einer Halle untergebracht.

Hat ein Kind das Feuer verursacht?

Mittlerweile hat die Feuerwehr den Brand gelöscht. Das Feuer war am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Wie der „BR“ berichtete, habe der Oberbürgermeister von Nördlingen der Rundfunkanstalt mitgeteilt, dass ein Kind das Feuer verursacht haben könnte. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte, ließe sich das nach derzeitigem Ermittlungsstand weder bestätigen noch ausschließen.

Nach Polizeiangaben von Montag lebten etwa 130 Menschen in dem Asylbewerberheim. Zu den Identitäten des Toten und zu drei Menschen, die bei dem Brand verletzt wurden, machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Die Unterkunft wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden müsse, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Bewohner wurden vorerst in einer Halle untergebracht. Das Landratsamt wollte sich noch am Sonntagabend um eine alternative Unterkunft kümmern.