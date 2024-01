Das erste Baby, das im Jahr 2024 in den Landkreiskliniken geboren wurde, erblickte um 12.16 Uhr im Stiftungskrankenhaus Nördlingen das Licht der Welt. Der kleine Luís wog 3450 g und hatte eine Größe von 50 cm. Der Bub ist das erste Kind von Melinda Kaufmann und Artur da Silva Lobo aus Appetshofen.

Luís war zwar das erste, aber nicht das einzige Baby, das am 1. Januar in Nördlingen zur Welt kam. Um 12.25 Uhr und um 22.26 Uhr starteten noch zwei weitere Buben am Neujahrstag ins Leben.