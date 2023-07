Chorkonzert in der St. Georgskirche

Der „[email protected]–Gospelchor“ lädt zu seinem Jahreskonzert am Sonntag, 23. Juli, ein. Dieses findet um 18 Uhr in der Nördlinger St. Georgskirche statt. Der Chor ist inzwischen wieder auf über 50 Sängerinnen und Sänger angewachsen. Der Chor wird am Sonntag von einer vierköpfigen Band begleitet, bestehend aus Mitgliedern der Familie Hoenke–Eisenbarth.

Unter der Leitung von Udo Knauer präsentiert der Chor ein Programm aus Gospels, Spirituals, Jazz und anderen Stilen der Popularmusik. Darunter sind auch einige Stücke, die in Verbindung mit der diesjährigen Jahreslosung stehen: „Du bist ein Gott, der mich sieht“. Außerdem singt der Chor auf Französisch, denn die Gruppe wird Anfang der Sommerferien nach Frankreich reisen und in Nördlingens Partnerstadt Riom auftreten. Der Eintritt ist frei.

Am Mittwoch, 26. Juli, um 18 Uhr tritt der Chor in der Nördlinger Fußgängerzone auf. Dort singt er für einen guten Zweck. Die Spenden sollen an die Organisation „Plant–for–the–Planet“, die Wiederaufforstungsprojekte in über 50 Ländern unterstützt.