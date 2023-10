Brahms-Requiem erklingt in der St. Georgskirche

„Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms erklingt am Sonntag, 22. Oktober, um 18 Uhr in der Nördlinger St. Georgskirche. Es gehört zu den bekanntesten und beliebtesten seiner Gattung und sprengt doch deren Rahmen, denn Brahms ignoriert in der Wahl seiner Texte als erster in der Musikgeschichte die liturgische Vorlage der lateinische Totenmesse.

Kantorei und Kammerchor St. Georg bilden unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Udo Knauer gemeinsam einen rund 130-köpfigen Klangkörper. Zusammen mit dem Oettinger Bachorchester in sinfonischer Besetzung und Stephanie Krug (Sopran) und Thomas Gropper (Bariton) werden rund 170 Musizierende beteiligt sein. Karten gibt es bis 19. Oktober bei der Tourist-Info Nördlingen und am 22. Oktober ab 17 Uhr an der Abendkasse.