„Und immer wieder war es Gerd Müller, der durch großartige Kopfbälle und energischen Einsatz im Strafraum glänzte. In der 30. Minute lieferte der „Bomber“ ein Kabinettstück der besonderen Art: ein herrlicher Fallrückzieher von ihm wurde von Steiner reaktionsschnell gemeistert“, so war es am 19. Juli 1970 in der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ zu lesen. Was war passiert? Am Vortag waren in Pflaumloch zwei ungleiche Mannschaften aufeinander getroffen. Der FC Pflaumloch trat gegen den FC Bayern München an. Im Münchner Team ganz vorn dabei: Der „Bomber“ der Nation, der Nördlinger Gerd Müller.

Müller war zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Kurz zuvor war er mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Mexiko aufgelaufen, vier Jahre später führte er Deutschland mit seinem 2:1 Siegtreffer im WM-Finale gegen die Niederlande zum Weltmeistertitel.

Von Müllers Sommer 1970, der WM in Mexiko und dem Spiel gegen den FC Pflaumloch, handelt auch Michael Basts Lieblingskapitel im Buch „Gerd Müller - Vom Torjäger aus Nördlingen zum Bomber der Nation“. Bast, der in Ellwangen arbeitet und seit 2008 in Nördlingen lebt, hat das Buch zusammen mit Nördlingens ehemaligem Stadtarchivar Wilfried Sponsel geschrieben.

Durch Nachbarn und Bekannte, zum Teil Weggefährten Müllers, erfährt er im Laufe der Jahre immer mehr über den berühmten Nördlinger Fußballer. Vor allem nach dem Tod Müllers, als die Stadt Nördlingen beschließt, eine Statute für den „Bomber der Nation“ aufzustellen, wird Basts Interesse immer größer, wie er sagt. Schließlich spricht er Wilfried Sponsel auf das Thema an.

Dieser ist zunächst wenig begeistert. „Nicht noch ein Gerd-Müller-Buch!“, war seine erste Reaktion. „Aber bei näherem Hinsehen habe ich gemerkt, dass es über die Nördlinger Zeit Müllers, die Kindheit und Jugend, wenig gab“, sagt Sponsel. Schließlich finden die beiden sehr viel.

Sie analysieren Zeitungen, vertiefen sich in Archive, Adressbücher, Einwohnerverzeichnisse. Weiterhin führen sie viele Gespräche mit Zeitgenossen, Fußballern und Jugendfreunden. „Das ist eine unerschöpfliche Quelle. Aber jetzt war wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, so etwas zu machen. Denn die Weggefährten Müllers sind alle keine 20 mehr“, sagt Sponsel.

Und so erfahren sie allerlei Anekdoten aus dem Leben des jungen Gerd Müller, von dem oft geschrieben wird, er stamme aus „ärmlichen Verhältnissen“. Wilfried Sponsel gibt aber zu bedenken: „Die Familie war materiell sicher ärmlich, doch Müller hatte eine reiche Kindheit, was auch seine Jugendfreunde bestätigten. Er war in seinem Umfeld sozial eingebettet und ist mit Gleichaltrigen „auf der Gass“ aufgewachsen.“

Zeitzeugen erzählen den beiden Autoren zum Beispiel dass bei Fußballspielen der Kinder immer die Müller-Mannschaft gewonnen habe, auch wenn die Aufteilung fünf gegen zehn war und Müller im Fünfer-Team gespielt hat.

Auch zum Spiel des FC Bayern gegen den FC Pflaumloch gibt es heute noch viele Zeitzeugen, die selbst dabei waren. Der Bopfinger Heinz Hubel hat damals zwar für den FC Pflaumloch gespielt, durfte aber wegen einer Spielersperre nicht mit auflaufen. „Es ging nur um einen einzigen Tag. Das hat mich so geärgert“, sagt Hubel heute. Also musste er vom Spielfeldrand aus zuschauen.

Gerd Müller durfte er schon vorher persönlich kennenlernen, haben die beiden doch vor Müllers Karriere beim FC Bayern gemeinsam beim TSV Nördlingen gespielt.

Fasziniert hat ihn, dass Müller seine ruhige Art immer behalten hat. So habe er sich, auch bei den größten Provokationen, nicht aus der Ruhe bringen, erzählt Hubel. Auch wäre der spätere Spitzenspieler immer zufrieden gewesen und habe ihn motiviert. „Der nächste Pass kommt schon, das wird schon, Heinz“, habe er immer gesagt“, wie Hubel erzählt.

Auch Müllers legendäre Drehung, die er beherrschte wie kein anderer, durfte Hubel „live“ miterleben. „Der hat bei uns in der Landesliga fast das Gleiche gemacht, wie später bei Spielern aus Holland und Italien, erzählt der Fußballbegeisterte.

In Hubels Heimatstadt Bopfingen haben die Bayern-Stars beim Spiel gegen den FC Pflaumloch auch übernachtet, nämlich im Ipfhof.

Den einfachen Pflaumlocher Sportplatz hat man mit einfachen Mitteln aufgewertet. So erinnert sich Hubel, dass Bauern ihre Gummiwagen an den Spielfeldrand gestellt hätten, damit die Zuschauer erhöht sitzen konnten.

Michael Bast ergänzt: „Die Pflaumlocher erzählen heute noch davon, wie man auf dem Sportplatz Zelte aufgestellt hat. Da ist man oben drauf gesessen.“ Auch hätte es keine Duschen und Sanitäranlagen gegeben, so dass die Spieler des FC Bayern bei Familie Schleicher, die das Freundschaftsspiel mit engagiert hatte, duschen mussten. „Es gibt Bilder, auf denen Uli Hoeneß auf der Hollywoodschaukel und Paul Breitner im Hallenbad sitzt“, erzählt Bast.

Insgesamt sei das Spiel gegen den FC Pflaumloch ein Sinnbild für den Einsatzwillen Müllers, so Bast weiter. „Er wollte immer nur Tore schießen. So hat er in diesem Freundschaftsspiel sogar einen Fallrückzieher gemacht“.

Und auch Uli Hoeneß schreibt in seinem Vorwort des neuen Gerd-Müller-Buchs: „Auf dem Fußballfeld gab Gerd immer alles, in jedes Spiel, in jedes Training, ging er mit brennendem Ehrgeiz.“

Vier von sechs Toren gegen den FC Pflaumloch gehen schließlich auf das Konto Müllers. Kurt Spörl schießt ein Tor für die Pfaumlocher. So gehen die Mannschaften schließlich mit 6:1 vom Platz.

Und so, ist im Buch zu lesen, sind die Teams jeweils aufgelaufen: Für den FC Bayern spielten: Maier, Koppenhöfer, Pumm, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Roth, Maas, Zobel, Müller, Schneider, Brenninger. Eingewechselt wurden Hansen, Mrosko, Breitner und Ey.

Der Elf aus München standen die Pflaumlocher gegenüber: Steiner, Dettmann, H. Ziebart, Stamenkovic, W.Aschenbrenner, A.Spörl, K. Spörl, Stahl, M.Aschenbrenner, Vaas, Graf. Eingewechselt wurden R. Ziebart und Peretzki.

Auch erfahren die Autoren, dass Franz Beckenbauer in diesem Spiel wohl wenig engagiert war. „Offenbar war er direkt nach dem Abpfiff einer der ersten am Bus“, sagt Michael Bast. Insgesamt hat der FC Bayern wohl keine Glanzleistung abgeliefert. Denn so heißt es im Spielbericht der „Ipf-und-Jagst-Zeitung“, ebenfalls im Buch zu finden: „Der Bundesligist Bayern München, eines der Paradepferde des deutschen Fußballs, bot eine für seine Verhältnisse recht magere Fußballkost“.

