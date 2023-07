Auf der B25 hat sich am Dienstagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Eine 55–jährige Autofahrerin fuhr gegen 12.40 Uhr mit ihrem Wagen von Nördlingen kommend in Richtung des Kreisverkehrs Ehringen als sie mit einem Lkw im Gegenverkehr zusammenstieß. Die Feuerwehr musste die Frau aus ihrem Wagen schneiden. Anschließend brachte ein Rettungshubschrauber die 55–Jährige schwer verletzt in ein Klinikum. Die Bundesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter bestellt.